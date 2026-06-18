Tecnología: por qué cada vez más personas buscan mayor control sobre su información en internet

Es necesario aprender a adaptarse al mundo de la tecnología y el internet. Actualmente hay herramientas gratis que podés usar, como el periodo de prueba CyberGhost para activar un VPN ultra rápido en tu ordenador y redirigir el tráfico y evitar que se rastreen tus datos.

Lo más importante es tener conciencia de los riesgos del mal uso de los datos y en este artículo te enseñaremos algunos aspectos importantes.

Cuáles son las razones para tener mayor control sobre su información en internet

Resguardar tu intimidad

Es bastante obvio pero mucha gente desconoce cómo funciona esta problemática de la filtración de datos e información sensible. Para algunos (afortunadamente una minoría) tener tus cuentas privadas es suficiente para evitar que usen tus datos con fines desconocidos, pero la verdad es que no.

Para usar muchas aplicaciones otorgas permisos con documentos de consentimiento que la mayoría no leen, y ahí se van tus datos sin saberlo. En muchas regiones del mundo hay ordenanzas que prohíben el uso indiscriminado de datos, pero hay un gran vacío legal en muchos otros. Una encuesta realizada en 2023 PEW Research Center recogió que el 84% de los adultos en EEUU desconoce cómo se usan su datos y cree tener poco control sobre ellos.

Huir de la publicidad manipuladora

¿Te pasó de estar hablando de un tema y al segundo llega mágicamente una publicidad con el producto del que estabas hablando? No es precisamente porque te escuchen a través del celular, es simplemente que tu huella digital o el de las personas a tu alrededor les deja saber qué necesitas en este momento.

Con ello, las marcas manipulan patrones de consumo, controlan los precios y al mismo tiempo el mercado.

A través de la geolocalización y los patrones de proximidad, ubican la publicidad estratégicamente para hacer que compres. Sí, claramente esto es una vil manipulación y un gigante como Microsoft ha plantado cara en las últimas décadas sobre el uso de metadatos con fines comerciales.

Protegerte de la propaganda

No solo las marcas comerciales se apropian de tus datos. Hace 8 años una empresa llamada Cambridge Analítica tomó los datos de miles de usuarios de Facebook utilizando una aplicación de un tercero, sin su consentimiento, para usarlos en campañas políticas. Por el caso, el creador de Facebook tuvo que someterse a una investigación exhaustiva para finalmente desembolsar una multa mil millonaria. A raíz de esto se ajustaron las políticas de privacidad de datos pero dejó un precedente que incluso obligó a muchos a cerrar sus cuentas en la red social.

Evitar las estafas electrónicas

Antes de irte de este artículo tenes que saber que la mayor razón para ser consciente de a dónde se van tus datos, es para evitar el fraude electrónico en todas sus modalidades. Desde el uso de tus datos bancarios, correos, contraseñas hasta la suplantación de identidad, son formas delictivas de las que debes cuidarte. No solo está en juego tu economía sino tu reputación e imagen.

Las formas de cuidarte del fraude electrónico quedan para un nuevo artículo, pero ahora que sabes por qué cada vez más personas buscan mayor control sobre su información en internet, podés comenzar a cambiar tus hábitos en internet. Más allá de la paranoia y de los mitos que circulan en internet, se trata de que aprendas de los peligros reales y que uses todas las herramientas a tu alcance para proteger tu integridad y la de toda la familia.