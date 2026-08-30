Grupo El Desembarco: la estrategia de una expansión basada en un proceso de mejora contínua

En menos de una década, Grupo El Desembarco pasó de un único local en Boedo a convertirse en uno de los grupos gastronómicos de mayor crecimiento del país. Con 125 locales operativos, 89 aperturas en los últimos dos años y un ambicioso plan de expansión, Julio Gauna, CEO del Grupo El Desembarco, comparte la visión que impulsó el desarrollo de un modelo de negocio basado en la profesionalización, la innovación y las franquicias.

Cuando inauguró El Desembarco en el año 2017, el objetivo no era abrir decenas de locales, sino construir una marca con identidad, capaz de ofrecer una experiencia diferente y crecer sobre bases sólidas.

Con el tiempo la marca entendió que abrir locales es apenas la parte visible del negocio. Lo verdaderamente complejo fue construir una organización preparada para sostener ese crecimiento en forma constante.

“Una marca puede inaugurar un restaurante; lo difícil es abrir el segundo, el décimo o el número ochenta manteniendo la misma propuesta de valor, los mismos estándares y la misma cultura”, comenta Julio Gauna.

Hoy, Grupo El Desembarco reúne tres marcas con propuestas diferenciadas para distintos segmentos del mercado: El Desembarco, Mr. Tasty y Mila & Go. En conjunto, contamos con 125 locales, de los cuales 34 pertenecen a El Desembarco, 75 a Mr. Tasty y 16 a Mila & Go, con presencia en 14 provincias y operaciones en 2 países.

El crecimiento de los últimos años fue especialmente significativo. En los últimos dos años inauguraron 89 locales, consolidando uno de los procesos de expansión más importantes de la gastronomía argentina. En ese recorrido, Mr. Tasty se convirtió en un actor clave dentro del segmento de franquicias, alcanzando 75 aperturas y posicionándose como la cadena de hamburguesas de mayor crecimiento en los últimos dos años.

Nada de eso ocurrió por casualidad. Los primeros años fueron fundamentales para entender que una empresa no puede depender únicamente del esfuerzo de sus fundadores. Profesionalizar la gestión fue, probablemente, la decisión más importante que tomamos. Incorporamos especialistas, estandarizamos procesos, fortalecimos nuestra estructura logística, desarrollamos una planta de producción propia e invertimos en sistemas que nos permitieran escalar sin resignar calidad.

Muchas veces se habla del crecimiento como una consecuencia de abrir más sucursales. Yo creo que ocurre exactamente al revés. Primero hay que construir una empresa preparada para crecer; recién después llegan las aperturas.

Esa filosofía también explica por qué decidimos desarrollar nuevas marcas. El Desembarco nació para ofrecer una propuesta gastronómica diferencial dentro del segmento premium. Más adelante entendimos que el contexto económico requería nuevas alternativas y así surgieron Mr. Tasty y Mila & Go, dos conceptos con identidades propias que nos permitieron ampliar nuestra presencia y responder a diferentes necesidades del mercado sin perder el foco en la calidad y la experiencia.

Otro de los pilares del crecimiento fue el desarrollo del sistema de franquicias. Siempre entendimos que una franquicia no consiste únicamente en ceder el uso de una marca. Implica transferir conocimiento, procesos, estándares y una forma de hacer las cosas. Nuestro desafío permanente es que cada franquiciado encuentre el respaldo de una organización preparada para acompañarlo en cada etapa del negocio.

Hoy el grupo genera empleo para más de 2.000 personas de forma directa y más de 5.000 de forma indirecta y continúa invirtiendo en infraestructura, tecnología y expansión. Cada nuevo local representa una inversión aproximada de usd 50.000 en el caso de Tasty y usd 80.000 en el caso de El Desembarco y forma parte de un plan que proyecta alcanzar los 400 locales en los próximos 5 años, con objetivos específicos para cada una de nuestras marcas.

Sin embargo, los números nunca fueron un fin en sí mismo. Son la consecuencia de una forma de entender el negocio.

Con los años también cambió mi manera de ejercer el liderazgo. Al principio creía que liderar significaba resolver todos los problemas. Hoy estoy convencido de que el verdadero desafío es construir equipos capaces de resolverlos, desarrollar líderes dentro de la organización y generar una cultura que pueda sostener el crecimiento mucho más allá de las personas que la fundaron.

Emprender en Argentina exige adaptarse permanentemente. Cambian las condiciones del mercado, cambian los hábitos de consumo y cambian las expectativas de los clientes. Frente a ese escenario, nuestra responsabilidad es seguir innovando, invirtiendo y profesionalizando cada área del negocio.

Mirando hacia adelante, el desafío ya no pasa solamente por abrir más locales. Pasa por consolidar un grupo gastronómico capaz de seguir creciendo de manera sustentable, fortalecer nuestras marcas y continuar demostrando que es posible construir empresas argentinas competitivas, con visión de largo plazo y vocación de expansión.

Porque, al final, el verdadero éxito no se mide por la cantidad de aperturas. Se mide por la capacidad de construir una organización preparada para perdurar en el tiempo más allá de sus fundadores.