Seguridad vial en Argentina: los desafíos de la movilidad federal y el rol de las soluciones tecnológicas locales

Argentina es uno de los países más extensos del mundo y esa diversidad geográfica se refleja de manera directa en la seguridad vial. Los desafíos que enfrenta una gran metrópolis no son los mismos que los de una ruta patagónica, un camino de montaña o un corredor productivo del interior. Sin embargo, en el debate público suele abordarse la siniestralidad como si existiera una única realidad. Entender estas diferencias territoriales resulta el primer paso para estructurar soluciones efectivas.

En las grandes áreas urbanas, la preocupación central pasa por la convivencia entre autos, motos, bicicletas, transporte público y peatones. En estos entornos, la congestión, las distracciones al volante y el exceso de velocidad se posicionan como los factores determinantes en los siniestros.

En el interior del país, en cambio, el escenario cambia radicalmente. El transporte de carga, las largas distancias, los caminos de altura y las variaciones climáticas exigen respuestas específicas. A estos contrastes regionales se suma un fenómeno transversal a todo el territorio nacional: el crecimiento sostenido del parque automotor.

Frente a este panorama, desde la Cámara de empresas CECAITRA, entidad que trabaja junto al Estado nacional, provincias y municipios en tecnología aplicada al tránsito, remarcan la necesidad de evitar fórmulas generales. En ese sentido, su presidente, Mariano García, sostiene que “comprender las particularidades de cada región es indispensable para diseñar políticas públicas efectivas”.

Para el especialista, no existe una solución única ni uniforme. La infraestructura, la educación, la fiscalización y la tecnología deben adaptarse a la realidad de cada jurisdicción, ya que lo que resulta efectivo en una gran ciudad puede ser insuficiente en una ruta del sur o en una zona agrícola.

El análisis de datos como herramienta de planificación pública

En este esquema, la recolección y el análisis de datos adquieren un protagonismo clave. La información estadística permite identificar conductas de riesgo, detectar puntos críticos y evaluar el impacto real de las medidas implementadas. De esta manera, la tecnología deja de ser un mero instrumento de control para convertirse en una herramienta de planificación de políticas públicas inteligentes y de carácter preventivo.

Más allá de las particularidades de cada provincia, la Argentina enfrenta el desafío de avanzar hacia una política de seguridad vial de largo plazo, con metas claras y medibles. Las experiencias internacionales que lograron reducir drásticamente las víctimas fatales lo hicieron mediante estrategias integrales que combinan infraestructura segura, educación permanente, controles eficaces y evaluación constante de resultados.

“Nuestro país cuenta con los profesionales y las herramientas para recorrer ese camino. El desafío es profundizar el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y las instituciones vinculadas a la movilidad. Porque la realidad vial puede cambiar de una provincia a otra, pero el compromiso debe tener un único objetivo en todo el país: reducir la siniestralidad y salvar vidas”, concluyó García.