La Aviación de Negocios: hora de despegar

La crisis ocasionada por el virus del Covid-19 en la industria de la aviación no tiene precedentes. Interrumpió el crecimiento histórico que la aviación atravesaba y las proyecciones existentes. Sin embargo, ya se visualizan síntomas leves de recuperación y la aviación general y de negocios es protagonista, la cual no solo merece nuestra atención sino también la urgente adopción de medidas y regulaciones que acompañen esta nueva realidad que se nos impone. En un reciente dialogo que mantuve hace pocos días con René Armas Maes, y que desde ya agradezco, el destacado experto sostuvo: “El impacto de la pandemia y el aumento de la necesidad de distanciamiento físico han impactado favorablemente en un aumento de los vuelos privados desde vuelos chárter hasta compras de horas bloque incluyendo” jet cards” hasta la propiedad compartida y la compra de aviones ejecutivos. Por ende, la aviación ejecutiva ha experimentado un crecimiento en los últimos 9 meses a nivel mundial. Se espera que la tendencia continúe a futuro”.

Esta recuperación que nos menciona Rene, requiere de una urgente modificación de la reglamentación aeronáutica e impositiva en la República Argentina. Avances tecnológicos vigentes, y que agilizarían los procesos tanto legales como administrativos, requieren su inmediata implementación (inclusión de firma digital, tecnología Blockchain en “smarts contracts”, contratación bajo modalidad “Fractional Ownership” y la estructuración del financiamiento para la adquisición de aeronaves usadas o la implementación del “leasing sintético”, con todos los beneficios financieros e impositivos que ellos representan).

La adopción, de la propiedad compartida o “fractional ownership” (FAR 91 “K”), que han logrado potenciar a la aviación ejecutiva y general en América del Norte, se torna imperiosa. Al respecto me comenta Rene: “La propiedad compartida permite a las empresas y personas trasladar el costo variable de operación de un avión a un costo fijo. Esto brinda manera fácil de presupuestar el costo del uso del activo basado en un costo por hora que cubre todos los gastos variables del avión como el combustible, así como un pago mensual que cubre los costos fijos (hangar, sueldo pilotos, etc.). NetJets, operador de propiedad compartida más grande en América del Norte, opera más de 500 aviones bajo este modelo. Por ende, este modelo de negocios ha ayudado mucho en la venta de aviones y ofrece “paz mental” con respecto a los costos ocultos de operar un avión ejecutivo como lo es el valor residual. Sin embargo, si una empresa o persona vuela más de 200 horas al año, la opción de compra directa y gerenciamiento del activo por un tercero puede ser una opción más económica que la propiedad compartida”. (René Armas Maes, Vicepresidente Comercial y socio de MIDAS Aviation, firma de consultoría especializada en aviación en Londres, Reino Unido).

En países como Estados Unidos de América, donde la Aviación es una política de Estado a largo plazo, la aviación general y ejecutiva aporta hasta USD 900 billones de dólares a la economía y 11 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 9% del PBI de Estados Unidos de América, y ello gracias a las medidas de fomento que el estado norteamericano ha adoptado en materia impositiva (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA) , laboral, industrial y de defensa del consumidor.(https://nbaa.org/advocacy/legislative-and-regulatory-issues/business-aviation-essential-to-local-economies-and-national-interest/business-aviation-a-vital-part-of-americas-economy-and-transportation-system/).

El Covid-19 nos obliga a potenciar y acelerar el crecimiento de la aviación general y de negocios, así como planificar políticas de estado que sean acompañadas por regulaciones aeronáuticas e impositivas modernas. El avión de no es un bien de lujo, es una herramienta de trabajo, que no solo genera numerosas fuentes de trabajo, sino también aporta al crecimiento del país. No debemos olvidarnos de ello.Dr. Horacio Martin Pratto Chiarella. Abogado especialista en Derecho Aeronáutico y Transporte Aéreo.CEO Jetlex Aviation Intelligence. Aviation Management (Embry Riddle University).Esp. en gestión y agement de aeronaves-Aircraft Asset Management.

