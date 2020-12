Kinetic DECÓ: pioneros en lámparas paramétricas

Kinetic Decó surgió en febrero de 2019, de la mano de Raquel y Guillermo, dos emprendedores cordobeses que buscaban ofrecer nuevas alternativas a sus clientes. Así fue, como comenzaron a comercializar lámparas paramétricas, un producto de vanguardia en el país. Hoy desde la marca nos detallan sus ventajas y como ha sido este camino hasta la actualidad.

“Soy arquitecta interiorista. Durante 14 años me dediqué a la arquitectura comercial: diseño y construcción de locales comerciales. Disfruté de poder comunicar con el diseño lo que las marcas buscaban transmitir en sus espacios. Me gusta mucho diseñar y allí podía ser muy libre y creativa en ese sentido”, destaca Raquel, quien además es docente universitaria en una cátedra de interiorismo de la Facultad de Arquitectura de Ia UNC. Ella nos destaca que en este emprendimiento pudo volcar todos sus conocimientos y experiencias profesionales previas.

Sus diseños han sido certificados con el Sello de Diseño Cordobés, una distinción que se le otorga a productos destacados por su calidad, innovación, identidad y formas de producción.

Ella y su esposo Guillermo, quién se encarga de la parte financiera y logística, decidieron emprender de manera conjunta y eligieron a las lámparas paramétricas como su producto estrella. “Tuve un nivel de atracción tan grande por el diseño paramétrico que sentía era hora de orientar mi vocación hacia ese estilo. Sabía que tenía un gran potencial y era tendencia en otros países, de la mano de grandes arquitectos que han sido los pioneros, como Zaha Hadid, Patrick Schumacher y muchos otros jóvenes diseñadores actualmente”, nos cuenta la arquitecta.

El estilo paramétrico se utiliza en diferentes escalas del diseño: desde grandes obras a nivel urbano y paisajístico, pasando por mobiliario, hasta escalas más pequeñas de diseño industrial según nos relata Raquel.

“Buscaba emprender algo cuya escala la pudiera manejar sola y de allí surgió Kinetic DECÓ. Comencé diseñando una línea de adornos para el hogar y luego me enfoqué en lámparas decorativas”, afirma.

Desde Kinetic buscan fusionar el arte con la Deco, lo digital con lo artesanal, siempre atravesado por el diseño paramétrico como lei motiv, con diseños inspirados en la naturaleza. La premisa de la marca es llevar innovación y vanguardia a los espacios.

¿Qué tipo de servicios ofrecen? ¿A qué público apuntan?

Ofrecemos lámparas decorativas con un estilo nuevo. Nuestra idea es brindar una experiencia diferente, invitando al cliente a armar él mismo su lámpara y personalizarla acompañado de un asesoramiento profesional en decoración de interiores. Nos destacamos además por tener un proceso sustentable y utilizar materiales amigables con el medioambiente.

Buscamos ayudar a quienes desean llevar diseño, innovación y tendencia a sus espacios. Apuntamos a dos tipos de clientes en todo el país: el mayorista (tiendas de iluminación y decoración, de diseño) y también al consumidor final, mujeres de 25-60 años, de ingresos medios y medios altos. Todos nuestros clientes tienen predilección por los diseños exclusivos, y prefieren comprar mediante una plataforma online.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Sin duda nuestro diferencial es que utilizamos el Diseño Paramétrico como marco general de todo lo que hacemos: Por un lado, como estilo de diseño, caracterizado por formas inspiradas en la naturaleza y diseños innovadores y por otro, como proceso de diseño, lo que nos permite automatizar tareas, optimizar recursos, alta precisión en los detalles y sobre todo facilitar la fabricación y el armado, algo en lo que hacemos mucho hincapié.

Otra de nuestras propuestas de valor es fusionar lo digital (diseño y fabricación) con lo artesanal de la posproducción y armado.

Por último, destacamos que el envío es seguro y económico, dado el packaging compacto y liviano, lo que se traduce además en un reducido espacio de acopio. Las podés apilar sin problemas y esto lo valora mucho sobre todo el cliente mayorista.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Queremos hacer partícipes a nuestros clientes de esta nueva tendencia. Por esa razón, el proceso culmina cuando viven la experiencia de armar ellos mismos su propia lámpara y comprueban cómo, con simples pasos, pueden formar una lámpara impactante y bella, con sus propias manos. Ese es el momento mágico donde nos unimos diseñador y cliente fomentando la #culturamaker, el #DIY, y el #diseñoparamétrico.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Las problemáticas más comunes son la falta de opciones innovadoras y de vanguardia a precio accesible, sumado a los diseños predeterminados y costosos, que en muchos casos solo se consiguen en el exterior. También, en algunos casos, no cuentan con asesoramiento, o bien los productos no son amigables con el medio ambiente.

Pretendemos responder a las exigencias de una consumidora más consiente a la hora de comprar, socialmente responsable, demandante en cuanto a calidad, experiencias de compra, y personalización.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Son muchas las satisfacciones. En lo personal, me permite trabajar con mi marido, que es algo que siempre quisimos hacer y nunca encontrábamos el punto de unión de ambas profesiones. La pandemia me permitió (y obligó) a trabajar desde casa, en el taller que hemos armado, lo cual me posibilita atender a mi familia y optimizar los tiempos de trabajo, evitando traslados innecesarios. Muchas tareas son digitales, tanto el diseño como la fabricación.

¿Como se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

De cara al futuro tenemos en mente nuevos diseños de lámparas. Queremos lograr un “sistema” donde con diferentes accesorios, muy simples de implementar, se puedan transformar las lámparas y así lograr un gran elenco de diseños diferentes. Otra tarea pendiente es exportar, ya que tenemos muchas consultas del exterior.

Datos de contacto: Mg arq Raquel Landenberg - Córdoba Capital // wapp: 3513351970 - www.kineticdeco.com - Instagram: kineticdeco.