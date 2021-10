Lord Marcos Yoel Freue: salir de Egipto

Tarde de domingo lluviosa y destemplada, con el viento hablándole al ventanal que nos pone a reparo y que permite una vista dicotómica como las caras de una moneda, afuera frio, lluvia y desesperación por llegar a algún lugar. Adentro, la plácida calidez de un hogar encendido invita a reflexionar, es el escenario de un nuevo encuentro con Lord Marcos Yoel Freue, para profundizar en cuestiones tan profundas como el alma de una persona.

En la historia de la humanidad los seres humanos hemos sufrido muchas salidas de Egipto, lamentablemente hasta para salir de una esclavitud es necesario sufrir. Lo importante entonces es valorar realmente la esclavitud y entender que es algo nocivo. Es extraña esta aclaración, pero si no no se termina de entender cómo puede el ser humano sufrir, al salir de la esclavitud.

Lo que nos parece común puede estar mal y puede ser algo que suceda por años, naturalizando un hecho antinatural. En verdad somos esclavos de nosotros mismos, de lo que piensen de nosotros, de nuestra imagen, de nuestros hábitos y fundamentalmente de una autocensura en el afán de ser siempre políticamente correctos.

Esto nos lleva a la repetición inconsciente de conductas, pero lo más dañino es que nos impide crecer desde la autenticidad y la transparencia. La sempiterna lucha entre el ser y el deber ser condiciona la evolución de la especie volviéndose obsoleta y desarrollando una suerte de “síndrome de Estocolmo” donde una persona termina enamorándose de su esclavitud y la considera su zona de confort. Para que no ocurra esto debemos salir de Egipto como los hebreos, apurados y sufriendo por dejar atrás una vida ya conocida, pero no hay que desesperar, sino estar preparados para la libertad porque es allí donde se encuentra nuestra elección, nuestra pasión, nuestro valor.

La amplitud de pensamiento mejora al superar barreras imaginarias, nos volvemos resilientes, y somos capaces de evolucionar, somos libres de nuestro accionar. Entonces debemos correr hacia adelante, con el pecho henchido porque estamos vivos y podemos hacerlo siempre, hasta el último suspiro. No olvidemos que el tiempo es algo que no podemos comprar, la mayor riqueza del mundo no puede comprar un segundo más de vida entonces, ¿que esperamos para salir de Egipto?

