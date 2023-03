“No importa a qué rubro te dediques si lo haces con pasión y perseverancia”

Julieta, ¿por qué te dedicaste íntegramente al rubro inmobiliario?

Descubrí el rubro inmobiliario hace 7 años. Lo maravilloso de este rubro es que siempre se sostiene. Por supuesto que para sostenerse y crecer hay un gran trabajo de mejora y formación continua y una real vocación de servicio. Por eso es importante estar en constante estado de aprendizaje.

En mi caso particular, quise desarrollar la posibilidad de trabajar con el concepto boutique, basado en las experiencias de los clientes, una genuina interacción con los mismos, servicio personalizado y profesionalismo en cada operación o servicio inmobiliario que brindemos.

Asimismo a lo largo de los años encontré en este rubro un nicho que no tiene techo. Es un rubro democrático a todos, es decir no tiene prejuicio en cuanto a edad: he trabajado con jóvenes de 20 años y con mujeres de 70 años. Además, hay posibilidad de trabajar con un enfoque muy claro en cuanto a perspectiva de género. Las mujeres vamos adquiriendo cada vez más espacios, de hecho contamos hoy en día , en mi empresa, con mayor cupo femenino. La inclusión tiene que ser real no solamente un lindo discurso organizacional.

¿Qué habilidad tuviste que desarrollar?

Trabajo desde muy chica en servicio al cliente y ventas, motivo por el cual la conjunción de ambas me permitió siempre poder entender al cliente y empatizar con cada situación particular.

Me recibí de martillera y corredora pública, y estoy próxima a recibirme de Relaciones Laborales en la UBA. A medida que iba pasando el tiempo, buscaba todos los años adquirir nuevas herramientas, y cursos complementarios. Es así como me especialice en disciplinas como el Coaching, cursos de liderazgo, herramientas del marketing digital, programas de alto rendimiento y productividad, educación financiera, entre otros. Soy una curiosa por naturaleza y creo que la formación junto con las habilidades natas nos prepara para brindar un servicio cada vez más profesional. Sin ir más lejos, trabajo como mentora para distintas oficinas y asesores inmobiliarios, lo cual disfruto mucho y aprendo también de mis colegas. Es por todo esto, que motivo siempre a sumar conocimiento a nuestra propia caja de herramientas para poder tener una mirada mucho más holística de lo que decidamos emprender. No importa a qué rubro te dediques si lo haces con pasión y perseverancia.

¿Cuál es la tendencia para el 2023? ¿Cómo está el panorama inmobiliario este primer trimestre de 2023 respecto del mismo período del año anterior? ¿Qué podemos esperar para el corto plazo?

Considerando que el año recién comienza, me voy a basar en los últimos 12 meses para atrás que hubo un 25% de aumento de ventas en el sector. El panorama parece bastante alentador. En el corto plazo esta tendencia entiendo que se seguirá sosteniendo y venderán quienes comprendan que al haber tanto producto en el mercado, el valor del mismo se seguirá rigiendo por competencia de precios. Además, un dato no menor es que estamos negociando con compradores cada vez más informados gracias al avance de la tecnología.

¿Sos optimista respecto de las ventas o pensás que los niveles van a disminuir?

Si! Soy optimista siempre! Más allá de mi percepción, salvo en pandemia y como caso de fuerza mayor, el mercado inmobiliario siempre sobrevivió y tuvo sus picos muy generosos, a pesar de los distintos momentos económicos del país. Creo que el desafío es generar más opciones para aquellos que desean adquirir su primera vivienda, mejorar las políticas de impuestos, y comprender que el servicio inmobiliario también fluctúa en relación a los comportamientos sociológicos, a parte de los económicos.

¿Qué debería pasar para que se dé un escenario favorable para el sector este año?

Entender que el comportamiento del comprador es clave, generar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda también aumentaría la demanda, y no olvidarnos que este es un año electoral, motivo por el cual , genera una dualidad de comportamientos tanto de especulación como de optimismo y saber verlas como oportunidades es también generar un escenario favorable.

¿Cuáles son las principales inquietudes que traen los clientes respecto al rubro?

La mayoría de las inquietudes tienen que ver con el real conocimiento de mercado y todo el proceso de una operación inmobiliaria.

¿Qué le decís a toda esa gente que dice que puede llevar adelante una operación de la magnitud de una compra-venta por sí solo?

Antes que nada siento mucha admiración, una operación es un proceso que conlleva muchas formalidades legales y jurídicas, y el conocimiento técnico es necesario para que la misma pueda concertarse de manera correcta. Para eso se estudia y nos matriculamos, no obstante yo siempre les voy a recomendar que se asesoren con un profesional de confianza. El asesoramiento no tiene cargo, y nos ahorra futuros dolores de cabeza.

¿Qué servicios brindan a tus clientes y por qué te eligen?

Nos enfocamos en la compra venta de propiedades, asesoramiento inmobiliario y asistencia en todo el circuito de la misma.

Para que sea claro: primero buscamos entender el objetivo del cliente y su posterior "para que", para poder brindarle un asesoramiento integral. El asesoramiento es parte del servicio y no tiene costo alguno, para nosotros poder ser fuente de información de valor es una gran halago y compromiso.

Posterior al asesoramiento, explicamos el contexto del mercado en ese momento puntual, brindamos opciones en relación a los objetivos del cliente, seteamos expectativas y comenzamos con la comercialización del mismo.

En el proceso de comercialización o búsqueda, buscamos tener contacto siempre con los propietarios para que estén al tanto de la misma y su repercusión, y una vez que estamos en la recta final de la concreción de la venta o compra, acompañamos en todo el proceso jurídico notarial, mudanza, y fidelización de clientes. Nos gusta que nos recomienden y trabajamos para generar una gran experiencia de servicio.

Datos de contacto:

Julieta Ricardo

Martillera Pública

WhatsApp: 1164507015

Dirección: Ramallo 3399, CP1429, CABA

Web: www.julietaricpropiedades.com.ar

