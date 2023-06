Que los momentos de felicidad duren…

¿Qué hacemos con el aguinaldo? Avanza el año, ya en pleno invierno, quizás la situación económica general es ajustada, buscamos encontrar buenos momentos, momentos que nos den alegría y alivio, y uno de éstos es la llegada del aguinaldo o medio sueldo anual complementario. Pero, puede ser una alegría demasiado efímera si lo gastamos rápidamente, y pasado el mes de julio no sabemos en qué lo gastamos. La planificación correcta de su destino implica prioridades, pero también pensar en futuro inmediato. Si lo consideramos en forma conjunta con el ingreso del mes puede terminar sin saber dónde y sin saber en qué se fue tan rápido y probablemente terminemos sin cubrir las necesidades que tanto esperamos. Por todo esto es hora de pensar y organizar su destino e inversión.

Existen muchas formas de organizar estos ingresos, el principio es el mismo, “aprovecharlo” de una manera eficiente y que nos dé la mayor satisfacción posible en el presente y en el futuro; para que eso suceda depende de nosotros, por ello insisto en que debemos prepararnos y preparar el destino de ese ingreso adicional.

¿Cómo es posible? Primero afrontar y cubrir las deudas si las hubiera, (tener deudas implica incrementar los gastos mensuales sin ningún beneficio propio) y cuando hablamos de deudas estamos hablando de deudas irregulares por fuera del financiamiento normal como es el caso de las tarjetas de crédito, deudas personales, familiares, etc.; estas deudas por lo general tienen tasas lo suficientemente elevadas que hacen muy costoso sobrellevar los gastos mensuales. No debemos descuidar gastos extraordinarios de salud, algún arreglo en la casa que se debió postergar y otros que por su urgencia no se pueden postergar. Siempre hay razones para tener una economía equilibrada y sostenible, las inversiones seguras y confiables logran alcanzarla. El secreto es poder contar con opciones rápidas para solventar los posibles imprevistos.

Ahora bien, una vez cubiertos todos los gastos enumerados más arriba es muy importante pensar en la seguridad y el bienestar futuro, para esto existen excelentes herramientas que nos pueden ayudar. El MERCADO FINANCIERO hoy en día es muy accesible, con bajos niveles de inversión cuenta con numerosas herramientas de bajo riesgo y muy sencillas de utilizar, ayudan a que esos ahorros trabajen para nosotros.

Veamos en pocas palabras las alternativas que ofrece el MERCADO FINANCIERO a un pequeño o mediano ahorrista desmitificando el mundo de las finanzas. La compra de dólares MEP (es el dólar bolsa que se puede comprar entre 10 y 30 pesos más bajo que el blue, es un dólar legal y sin límites); la dolarización de los ahorros comprando activos de empresas extranjeras con Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs); la suscripción de Obligaciones Negociables (ON) algunas se mantienen dolarizadas; inclusive las propias Acciones Argentinas cuyo valor sigue normalmente la evolución del dólar. Estas enumeraciones cuyos nombres pueden resultar extraños para muchos ciudadanos, solo significan comercializar (comprar o vender, cuotas partes de empresas, prestar dinero a cambio de intereses a organismos públicos o privados) en definitiva hacer lo que habitualmente hacemos cuando salimos a calle diariamente, en este caso lo hacemos desde la aplicación del celular o una computadora, con el acompañamiento de un asesor y las recomendaciones de analistas.

