Sergio Raúl Andreoli: “Construimos derechos no reconocidos”

-¿Cuál es su experiencia en relación a la exigibilidad de derechos sociales en pequeñas/medianas comunidades en materia de salud?

Nos dedicamos a construir derechos no reconocidos. Comenzando con planillas para reunir firmas de los vecinos, pasando por el reconocimiento en los Concejos Deliberantes desde la Banca 15 (la banca del pueblo), y la exigibilidad ante los Tribunales, hasta llegar a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

En 2014 convocamos a todos los pacientes en diálisis de Carlos Casares, y juntos conformamos un grupo unido que presentó el proyecto para realizar un nuevo CENTRO DE NEFROLOGIA Y DIALISIS ante el Honorable Concejo Deliberante; obtuvimos una Ordenanza que así lo contempló. Y como pasaban los meses y el edificio no se iniciaba, viendo como el Municipio dilataba el proyecto y gastaba recursos en otras obras, nos presentamos ante los Tribunales de Trenque Lauquen mediante un Amparo Colectivo. Litigando durante 3 años logramos ganar el caso ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Sentando un importante precedente por la exigibilidad de los derechos sociales. Hubo 19 apelaciones, participaron los vecinos con más de 500 firmas; declararon médicos nefrólogos en audiencias públicas, y la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo se presento como Amicus Curiae en apoyo a los pacientes. El resultado: la construcción de un nuevo centro de nefrología y diálisis contiguo al hospital. Un importante avance en Carlos Casares.

En 2018 junto a otros abogados del estudio, Javier Signetti, presentamos firmas, haciendo participar a los ciudadanos ante el mismo Concejo Deliberante con el fin de recuperar el servicio de Oftalmología que se había perdido en Carlos Casares. Logrando que se vuelva a prestar el mismo.

-¿Cuál es el propósito principal de este proyecto de neonatología y cómo se espera que aborde los problemas o desafíos existentes?

Hoy ante un embarazo es de riesgo una familia humilde no siempre puede trasladarse a Junín o a Trenque Lauquen para dar a luz; muchas veces los embarazos de riesgo son advertidos y controlados. Pero otras tantas no. Familias muy humildes, o que viven en el campo, alejadas, no poseen el tiempo, el transporte o los recursos necesarios. Necesitamos se adquiera urgente la aparatología indispensable para garantizar “las oras de oro” del recién nacido. Un respirador artificial neonanatal; una servocuna, un medidor multiparametrico, y que se contrate a un medico neonatologo para que se radique en Carlos Casares, y se capacite a personal de enfermería idóneo.

Presentamos un proyecto para el reconocimiento del Derecho Humano a contar con una Terapia Intermedia Neonatal en Carlos Casares. Reuniendo más de 600 firmas de vecinos. Y con el asesoramiento del distintos médicos pediatras y neonatólogos, plasmamos en el HCD una gran necesidad: la atención oportuna de los bebes con riesgo que no encuentran rápida derivación a los hospitales de la zona que cuenten con ese servicio.

-¿Cuáles son los elementos clave de este proyecto que lo hacen innovador?

Aunque suene obvio, para nosotros innovar es no perder vidas humanas, asegurar el derecho a la salud y a la vida de las familias más humildes. Pero en especial implica actuar en forma colectiva. Los padres de un bebe por nacer que no cuentan con los cuidados en salud necesarios generalmente no están en condiciones de acceder a la justicia. La cual además, interviene con posterioridad a lo acontecido. Aquí, con este proyecto, unimos a las familias, a todas los vecinos para actuar preventivamente, todos juntos.

- ¿Cómo se ha llevado a cabo la investigación y desarrollo de este proyecto? ¿Se han consultado médicos especializados, o se ha realizado un análisis exhaustivo de la legislación y jurisprudencia relevante?

Hemos consultado con Neonatologos que nos asesoraron en la aparatologia necesaria que requerimos sea adquirida por el Municipio de Carlos Casares. Sobre los casos donde ocurre una urgencia, como bebes prematuros, de bajo peso, casos de distrés respiratorio, donde los recién nacidos prematuros en el cual los sacos de aire de sus pulmones no permanecen abiertos; etc. Y sobre la lamentables fallas del sistema de derivación en la provincia de Buenos Aires. La cual es deficiente, por falta de camas en los hospitales de la región que si cuentan con el servicio de neonatología.

En cuanto a la jurisprudencia, ya logramos un precedente para Carlos Casares respecto al acceso a la salud, en autos CUADRADO S/ AMPARO, la Suprema Corte Bonaerense básicamente dijo que: El Derecho a la salud es prioritario en Carlos Casares y que la inversión en materia de salud amerita del máximo de recursos disponibles.

-¿Cuál es la visión a largo plazo para este proyecto y cómo se espera que tenga un impacto positivo en la sociedad?

Insistimos en implementar una campaña de difusión para prevenir los embarazos de riesgo, con controles periódicos, y búsqueda activa de esos embarazos por parte del equipo de pediatría del Hospital de Carlos Casares. Si un embarazo de riesgo que requiere alta complejidad es derivado a tiempo, el servicio local no se pone en funcionamiento. Pero en caso de no ser advertido, debe actuarse en forma urgente, contando con todo lo necesario en una Terapia Intermedia Neonatal (respirador neonatal, servocuna de transporte, etc.) para recibir al bebe, asistirlo y derivarlo oportunamente a un centro de mayor complejidad.

Datos de Contacto:

"ANDREOLI & ASOCIADOS, ABOGADOS"

Tel: 1141689229

Instagram: @estudio_andreoli

Correo: [email protected]

por CEDOC