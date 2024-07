Rejuvenecimiento: descubrí los métodos alternativos para mantenerse jóven del influencer Antonio Moll

Antonio Moll, el autor e influencer de 45 años, incursiona en métodos alternativos para el rejuvenecimiento. Sus tips recorrieron el mundo y se impusieron en países como Argentina, España, México y Estados Unidos. El joven especialista asegura que el envejecimiento comienza en el subconsciente, tal como lo afirma en su libro "Neorejuvenation", el cual fue aceptado por miles de lectores en seis idiomas y en más de 50 países.

En la página web oficial, el autor ofrece algunas pinceladas sobre sus teorías: "El tiempo no tiene capacidad objetiva para deteriorarnos, es sólo una magnitud. El envejecimiento comienza a generarse en los programas de información subconsciente que hemos heredado y los que nos hemos auto generado. Esto, unido a nuestra interacción con información incompatible externa, como algunos alimentos, es la causa fundamental del deterioro humano".

Su éxito trascendió por toda América con millones de visitas en sus videos. "A mis 42 años no he envejecido como se suponía", se convirtió en su video más elegido por los seguidores alcanzando casi de 4 millones de visualizaciones en la red social Facebook, generando numerosas reacciones y opiniones, tanto a favor como en contra.

El tipo de contenido y la viralidad del mismo está relacionada con la tendencia creciente de las personas por nuevos caminos para alcanzar el bienestar físico y mental. Antonio Moll pone en duda la eficacia de la cosmética, una opinión que comparten algunos profesionales en base a estudios científicos:

Esta perspectiva es compartida y respaldada por algunos estudios que cuestionan la eficacia de muchos productos cosméticos:

Harvard Health – Clean Cosmetics: "Se cuestiona la seguridad y los beneficios a largo plazo de ciertos ingredientes en los cosméticos."