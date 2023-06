Abogada Patricia Trotta

Dra, ¿cómo fueron tus inicios siendo Abogada Laboralista?

Como hija de dos comerciantes que trabajaban todo el día, de joven pasaba mucho tiempo con mis abuelos mientras mis padres no podían cuidarme y en ese contexto compartí mucho con mis tías solteras Ana María y Haydeé, hermanas de mi madre. Ellas trabajaban en una fábrica textil con horarios cruzados y muchas veces la que ingresaba al turno tarde me llevaba y la que salía del turno mañana, me traía a casa de los abuelos. Recuerdo especialmente, y hasta el día de hoy estoy convencida de que esa es la razón por la cual me convertí en Abogada Laboralista, una especie de revuelta que se armó entre las trabajadoras y cómo una de ellas le gritaba al resto “no firmen nada que abajo hay papel carbónico”. Eso me quedó marcado a fuego y en la actualidad, lo primero que les digo a mis clientes cuando entran al estudio es “no firmen nada”.

¿Por qué sos parte del Colegio de Abogados?

Mi vocación de Abogada nació desde pequeña y concretamente la especialidad surgió en aquella fábrica textil. Sabía que la universidad sería la llave para que mi familia y mis hijos tuvieran una vida mejor. Tenía que trabajar porque lo necesitaba, más allá de que mi experiencia me inclinó a elegir el Derecho del trabajo. Ahora, cuando miro hacia atrás y sin esa necesidad urgente que me invadía cuando era joven, siento un deseo profundo de trabajar para que el Colegio de la Abogacía sea una especie de compañero que camine a la par de todos los Abogados que tengan el mismo deseo que tuve yo de prosperar ayudando.

¿Qué crees que diferencia a tu gestión de la anterior?

Soy una convencida de que destruir lo existente para empezar de cero nunca es una buena idea. Perjudica a los colegiados y es una pérdida de dinero. Lo óptimo, siempre que se pueda, es construir sobre lo construido, porque en definitiva, todos a nuestra propia manera queremos lo mejor para el Colegio. En lo personal, uno de mis objetivos cuando asumí como Vicepresidenta fue inculcar la idea de que estar no es lo mismo que no estar. Ocuparme personalmente de ir a los juzgados, a la AFIP, a los bancos, a la IGJ y de escuchar los problemas de los matriculados es primordial en mi agenda y es algo que no se había hecho antes en la historia del Colegio.

¿Qué aspectos consideras que falta mejorar o hacer?

Siempre se puede mejorar. Mi próximo paso siempre va a estar orientado a que el Colegio adopte un rol cada vez más activo en la defensa de los intereses de los matriculados. Mi despacho siempre va a estar abierto para todos aquellos que quieran aportar sus ideas y colaborar con la gestión.

