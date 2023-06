Huergo 475. Nuevas propuestas para comprar tu departamento

Con más de 1.500 m2 de amenities y 2.800 m2 de plaza, Consultatio comenzó a mediados de 2021 el desarrollo de su nuevo proyecto llamado Huergo 475, una torre residencial de 38 pisos con características exclusivas cuya construcción ya está muy avanzada en estos días. Su estratégica ubicación, en una zona de la ciudad que no deja de transformarse y crecer, permite la cercanía con varias universidades, el Paseo del Bajo, los restaurantes de Puerto Madero, los espacios culturales de San Telmo y la Reserva Ecológica, entre otras opciones. Este proyecto además se sitúa en un punto turístico clave, lo que le otorga un importante potencial de apreciación.

“Se trata de un proyecto confiable y seguro. Es una gran opción para los inversores, con una renta en aumento, no solo por su alta demanda sino también por lo valioso del producto. Huergo 475 es ideal para aquellos jóvenes que desean venir a estudiar en las universidades de CABA o para realizar una inversión rentable ya que actualmente la zona posee alta demanda del turismo nacional e internacional. Además contamos con nuevas condiciones muy tentadoras a la hora de comprar”, comenta Estefanía Walker, broker residencial de L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios.

El edificio ofrece diversos tipos de unidades, desde estudios y lofts a departamentos de 1, 2 y 3 ambientes que van de los 30 a los 72 m2, con vistas a distintos puntos de la ciudad y la opción de sumar cocheras y bauleras. Los amenities de Huergo 475 merecen un párrafo aparte. En los niveles 6 y 7 contará con un amplio gimnasio con equipamiento completo y sala de fitness. La terraza incluye pista de atletismo con piso de caucho, mobiliario y espacios verdes. En el nivel 11 se encontrará el espacio para cowork con dos salas de trabajo colaborativo en doble altura. En tanto, en el nivel 36 estará el salón de usos múltiples (SUM), también con terraza propia y vegetación. Ya casi tocando el cielo en el nivel 38, la torre contará con una azotea con jardín y parrillas exteriores. Allí una pileta climatizada con techo corredizo in and out ofrecerá las mejores vistas del río y de la ciudad.

por CEDOC