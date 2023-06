Legítima defensa ¿Qué es y cuándo procede? por el Dr. Gonzalo Escaray

¿Qué es la legítima defensa?

Cuando hablamos de legítima defensa nos encontramos ante un conflicto de derechos entre el agresor, que actúa de manera ilegal, y el agredido, quien reacciona de manera violenta ante el ataque a sus bienes o los de un tercero. Es por el carácter injusto del accionar del agresor que el Estado justifica la conducta del agredido, quien en definitiva no hace más que defenderse y no soportar lo injusto.

¿Qué criterios se utilizan para determinar si una persona actuó en legítima defensa o no?

Debemos poner el foco en el carácter de la respuesta al ataque sufrido, ya que debe ser necesaria, existiendo proporcionalidad entre la defensa ejercida y el mal que se intenta evitar. Pensemos que si este es ínfimo en relación al daño que se causa al defenderse, no podemos hablar de legítima defensa, quizás si en un exceso en la misma.

Además de esa necesidad, la agresión debe ser ilegítima creando un peligro inmediato y no debe existir por parte de quien se defiende una provocación suficiente, es decir que no debe ser quien hubiera generado la agresión ilegítima o bien una reacción ante tal provocación.

¿Qué opinión le merece el proyecto de ley que busca ampliar los casos de legítima defensa y reducir las penas para quienes la ejercen?

No tuve la oportunidad de leer los proyectos aunque sí escuché alguna que otra propuesta en las que se evidenciaba mucha confusión acerca de los verdaderos alcances y fines de la legítima defensa. Particularmente no creo que la cuestión de la pena sea relevante, pero sí será útil disminuir la discrecionalidad al momento de determinar la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión ilegítima.

¿Qué impacto social y político tiene el debate sobre la legítima defensa en Argentina?

Generalmente este tipo de debates dividen a la sociedad, que ha llegado al hartazgo por los numerosos hechos de inseguridad, ya sea porque lo han vivido o de los que temen ser víctimas, pero debemos tener en cuenta que muchas veces quienes lo impulsan, en particular desde los cargos políticos, esconden ideologías de mano dura que utilizan a la figura de la legítima defensa como una legitimación de la venganza y de justicia por mano propia , no así no con el fin que la misma tiene.

¿Qué consejos le daría a una persona que se vea involucrada en un caso de legítima defensa?

En estos casos siempre aconsejo declarar en la causa a fin de brindar los detalles acerca de cómo y dónde tuvo lugar el ataque sufrido, la utilización de armas por parte del agresor o bien el temor fundado de que se utilice una, además de referir cuál fue el bien que se encontraba en peligro a partir del ataque. Esto aportará claridad en relación a cómo ocurrieron los hechos y favorecerá procesalmente a quien ejerció la defensa de sus derechos.

