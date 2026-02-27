Matías Morla: “Si a Bastian le pasa algo, su padre no podría soportarlo”

El último 12 de enero, en la zona de La Frontera (Pinamar), Bastian Jerez resultó gravemente herido producto de un fuerte impacto entre el UTV en el que viajaba y una camioneta Amarok blanca.

En la Volkswagen iban Manuel Molinari —conductor— y Brisa Soledad Martín. El vehículo más pequeño lo manejaba Naomi Azul Quiros, acompañada por una niña de 9 años, otra de 8, Maximiliano Jerez y Bastian, su hijo. Todos tenían puesto el cinturón, excepto este último, que iba en la falda de su padre sin protección ni recaudos, más que el abrazo fraternal.

El chico de 8 años fue internado de urgencia en un hospital local, donde lo operaron dos veces; por la gravedad de su estado, fue trasladado en helicóptero sanitario al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde le practicaron cinco cirugías más. Por la necesidad de un tratamiento agudo, el 9 de febrero lo desplazaron al Hospital Italiano de San Justo, donde aún permanece internado en terapia intensiva. El 18 del mismo mes fue sometido a la novena operación: hacía unos días que no despertaba por la mañana y entró a quirófano por una válvula de la cabeza que no drenaba correctamente. Apenas cinco días más tarde necesitó la décima intervención quirúrgica, dado que está produciendo más líquido cefalorraquídeo que el normal y eso complicaría el drenaje suficiente de la válvula y, lógicamente, la evolución positiva.

Los médicos están preocupados porque Bastian tiene palpitaciones muy bajas y no está despertando como antes por la mañana. La madre y el padre siguen muy de cerca toda la evolución y hemos comprobado que es un chico muy fuerte.

En la causa, el fiscal Sergio García imputó a Naomi Quiros y Manuel Molinari, los dos conductores —que, además, dieron positivo de alcoholemia— y también a Maximiliano. El fiscal sigue atentamente la evolución del niño porque ello tiene una injerencia directa con la calificación legal.

En el marco legal se libró un oficio para que se determinen las condiciones de salud de Bastian y de las dos niñas de 8 y 9 años. Le doy especial relevancia al resultado que puedan arrojar las pericias sobre las computadoras de la Amarok y del UTV, dado que conocer la velocidad a la que iba cada vehículo servirá para dictaminar responsabilidades. La persona de la camioneta tiene un gran problema si se determina que iba fuerte y que, además, estaba alcoholizada.

Maximiliano tiene su foco en lo que es urgente e importante: la salud de su hijo. No se le puede hablar de la calificación legal ni de nada. Su mundo es la salud del nene.

Creo que si a Bastian le llega a pasar algo, el padre difícilmente podría sobrellevarlo. Lo he hablado con sus parientes y sus amigos. El chico mantiene con su padre un vínculo muy especial, diría que son una sola persona. La culpa que siente ese hombre… Aunque le den perpetua no es nada en comparación con lo que está sufriendo.

Maximiliano tiene acompañamiento psicológico por el shock que transita luego del incidente en Pinamar. Cuando el nene está bien, es muy positivo y tiene euforia emocional. Pero cuando pasa algo negativo, ve todo oscuro. No logra una estabilidad. A pesar de la culpa que pueda sentir por el resultado de una mala decisión, su imputación está en pie.

Creo que lo de Maximiliano va a terminar en la nada. Cuando se determine la velocidad de la Amarok y que el conductor iba alcoholizado, que Bastian no llevara cinturón va a pasar a ser una desgracia del pasado, no va a ser un tema de culpa.

Cada año hay nuevos casos de colisiones o incidentes vinculados al mal uso de UTV, cuatriciclos y camionetas 4x4. Tiene que ver con la falta de control, pero también con la ausencia del Estado, que recién después de esta desgracia tomó cartas en el asunto.

Él está muy mal porque fue un paseo de dos minutos. Ahora reflexiona en por qué subió sin ciertos cuidados; es el primero que se echa culpas. Esto fue una desgracia, más allá de su accionar. En el mejor de los escenarios, Bastian va a tener muchísimas complicaciones.

En este caso aparece con claridad una figura legal que suele mencionarse poco: la pena natural. Espero lo mejor para Bastian y estoy seguro de que Maximiliano no va a terminar con una causa penal; la pena natural absorbe todo el resto.

Columna de opinión

Una ley necesaria, ¿aplicable?

Los crímenes cometidos por menores deben ser combatidos con tres medidas elementales: una ley que declare su punibilidad, cárceles adecuadas para su alojamiento y, por último, prevención. Cada uno de estos pilares es igual de importante e imprescindible.

La ley debe existir para que pueda aplicarse; las cárceles deben estar disponibles para alojar a quienes resulten responsables; y la prevención debe adelantarse para evitar que tengamos que lamentar nuevas víctimas.

Vale la pena recordar que el derecho penal llega después del delito, mientras que la prevención trabaja para impedirlo. Esta dinámica requiere presupuesto en todos los casos, porque las estructuras necesarias —incluidas las cárceles— deben existir al momento de la implementación de cualquier reforma legal.

Dr. Matías Morla