Juntadely, la filosofía con la que Piccadely se reinventa

Piccadely nació en 2006 cuando Gabriel Ponce, médico cirujano, decidió apostar a una propuesta novedosa: picadas en distintos formatos para dar soluciones a la mesa de los argentinos. Así la firma logró posicionarse con locales propios y servicio de delivery en un mercado cada vez más competitivo.

La vida es cambio y Gabriel lo sabe. Luego de los últimos años, que concentraron fenómenos como el Covid, la Copa América o el Mundial de Fútbol que marcaron el crecimiento exponencial de Piccadely, hoy el consumo cambió. La gente prioriza las pocas salidas, algunas fuera y otra dentro de la casa. “Juntadely es una filosofía con la que buscamos rescatar la pausa y el encuentro con los otros, en un mundo que nos obliga a estar hiperconectados todo el tiempo y con horarios marcados para cumplir con las múltiples tareas que tenemos”, explica.

Al cierre de los locales lo reemplazó el delivery y, ahora, la compañía apuesta a una modalidad híbrida con un centro de producción propio (Ubicado en Santos Lugares, 3 de Febrero, Provincia de Buenos Aires) y la apertura de dos PiccaPoints en Ciudad de Buenos Aires: Villa Urquiza y Recoleta, que funcionan para retiro de productos y atención al público para poder piccar algo ahí.

Piccadely no sólo ofrece picadas, busca ser una experiencia a través de sus tablas, pero también de otros servicios como desayunos, sandwiches, pinchos, box de regalos con opciones dulces y saladas y el servicio de catering para eventos sociales o corporativos.

Buscan seguir posicionando la piccada como una gran tradición argentina: donde las protagonistas sean las conversaciones de la gente reunida alrededor de la gran mesa.

Gabriel continúa apostando a la empresa de cara a sus 20 años, que celebrará en marzo próximo. Mientras, sigue cultivando su vida personal, estudiando neurociencias y cine y busca nuevos horizontes para que Piccadely siga acompañando largas mesas y sobremesas. “Queremos contribuir a mejorar los vínculos. Cuando te juntas a comer algo rico, a tomar algo que te guste, estás con gente que querés, surgen momentos memorables. Nosotros queremos ser parte de eso”, sostiene.

También, celebra un hito en la vida de Piccadely: la reciente recertificación como Empresas B, renovando la certificación que lograron por primera vez hace 3 años en apenas 5 meses gracias al compromiso con sus colaboradores y comunidad.