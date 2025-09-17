Wednesday 17 de September, 2025
Juntadely, la filosofía con la que Piccadely se reinventa

La empresa, que cumple 20 años en marzo del 2026, se reestructura para seguir siendo pionera en el servicio de piccadas.

Piccadely, la empresa de picadas festeja sus 20 años bajo la cultura "Juntadely" | Foto:Piccadely
Piccadely nació en 2006 cuando Gabriel Ponce, médico cirujano, decidió apostar a una propuesta novedosa: picadas en distintos formatos para dar soluciones a la mesa de los argentinos. Así la firma logró posicionarse con locales propios y servicio de delivery en un mercado cada vez más competitivo.

La vida es cambio y Gabriel lo sabe. Luego de los últimos años, que concentraron fenómenos como el Covid, la Copa América o el Mundial de Fútbol que marcaron el crecimiento exponencial de Piccadely, hoy el consumo cambió. La gente prioriza las pocas salidas, algunas fuera y otra dentro de la casa. “Juntadely es una filosofía con la que buscamos rescatar la pausa y el encuentro con los otros, en un mundo que nos obliga a estar hiperconectados todo el tiempo y con horarios marcados para cumplir con las múltiples tareas que tenemos”, explica.

Al cierre de los locales lo reemplazó el delivery y, ahora, la compañía apuesta a una modalidad híbrida con un centro de producción propio (Ubicado en Santos Lugares, 3 de Febrero, Provincia de Buenos Aires) y la apertura de dos PiccaPoints en Ciudad de Buenos Aires: Villa Urquiza y Recoleta, que funcionan para retiro de productos y atención al público para poder piccar algo ahí.

Piccadely no sólo ofrece picadas, busca ser una experiencia a través de sus tablas, pero también de otros servicios como desayunos, sandwiches, pinchos, box de regalos con opciones dulces y saladas y el servicio de catering para eventos sociales o corporativos.

Buscan seguir posicionando la piccada como una gran tradición argentina: donde las protagonistas sean las conversaciones de la gente reunida alrededor de la gran mesa.

Gabriel continúa apostando a la empresa de cara a sus 20 años, que celebrará en marzo próximo. Mientras, sigue cultivando su vida personal, estudiando neurociencias y cine y busca nuevos horizontes para que Piccadely siga acompañando largas mesas y sobremesas. “Queremos contribuir a mejorar los vínculos. Cuando te juntas a comer algo rico, a tomar algo que te guste, estás con gente que querés, surgen momentos memorables. Nosotros queremos ser parte de eso”, sostiene.

También, celebra un hito en la vida de Piccadely: la reciente recertificación como Empresas B, renovando la certificación que lograron por primera vez hace 3 años en apenas 5 meses gracias al compromiso con sus colaboradores y comunidad. 

