MS Coaching y el nuevo paradigma del Amor: " EL AMOR NO PIDE SACRIFICIOS, IMPLORA POR COHERENCIA.

¿Cuál es el precio que estas pagando por amor?



Amar no debería ser sinónimo de renunciar a lo esencial. Cuando aceptamos lo que contradice nuestros valores, no estamos eligiendo desde el amor, sino desde el miedo o la carencia. María Stella, especialista en vínculos y fundadora de MS Coaching, reflexiona sobre la importancia de sostener la coherencia en las decisiones afectivas.



En el terreno de las relaciones, solemos asociar el amor con entrega, paciencia e incluso sacrificio. Sin embargo, hay límites que no deberían cruzarse: los **NO NEGOCIABLES**.

Cada persona define los suyos, pero todos comparten una característica: al transgredirlos, aparece un costo emocional enorme porque se contradicen los valores más profundos. Aceptarlos no nace de la convicción, sino de las ganas de sostener un vínculo a cualquier precio. Y lo que se construye desde ese lugar rara vez se sostiene en el tiempo.



Aceptar lo que nos quiebra internamente genera disonancia: el amor se confunde con resignación, y la paz se diluye en frustración. De ahí la importancia de “tomar conciencia desde dónde nacen nuestras decisiones”:



* ¿Surgen de la fiel convicción y del amor real?

* ¿O se originan en las carencias afectivas y el miedo a la soledad?



El amor auténtico no exige perfección, pero sí requiere condiciones mínimas: respeto, coherencia y reciprocidad. Como en toda elección vital, los actos tienen consecuencias. Ceder lo que contradice nuestra esencia puede traer calma momentánea, pero con el tiempo se transforma en conflicto y pérdida de bienestar emocional.



María Stella, desde su experiencia profesional acompañando a parejas y a través de su trabajo en MS Coaching, sostiene que las decisiones afectivas deben poder sostenerse en el tiempo sin desgastar la paz interior. El verdadero amor no se mide por cuánto estamos dispuestos a sacrificar, sino por la capacidad de construir un vínculo donde nadie tenga que dejar de ser quien es.

Reflexion:

El amor auténtico no se construye sobre la renuncia a lo esencial, sino sobre la coherencia de poder ser uno mismo dentro del vínculo. Ceder aquello que contradice nuestros valores más profundos NO ES UN ACTO DE AMOR, ES UN SACRIFICIO, que más tarde o más temprano nos pasara la factura.

Al final, la pregunta es inevitable: ¿Lo que acepto nace de mi convicción y del amor consciente, o desde el miedo y/o la carencia?

Porque al final, amar no significa perderse, sino encontrarse en compañía. Y quien de verdad te ama jamás te pediría que negocies tu esencia.

