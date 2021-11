Tango Blockchain - qué son y cual es su impacto en el mundo cripto

Ultimamente las palabras Bitcoin, Ethereum, Criptomonedas, Blockchain y Minado se están usando con más frecuencia. La gente sabe poco o nada de este ecosistema. Es cada vez mas normal que alguien cercano esté operando con «Criptos» hay mucha información y poco conocimiento ya que requiere de un nivel intermedio en Computación, Tecnología, Economía e Inglés, entre otros para poder comenzar a operar.



Es esperable que la gente se mantenga alejada ante un ambiente desconocido. Con la reciente noticia de Facebook y su transición a Meta, el espacio virtual de los metaversos comienza a pisar cada vez mas fuerte. En este nota te mostramos un ejemplo de la blockchain Argentina "Tango".



El especialista en blockchains y CTO de la nueva Blockchain Argentina Leo Zeon: Bitcoin es una blockchain pero no es la única, cada blockchain que salió luego de Bitcoin fueron incorporando novedades y mejoras, por ejemplo Ethereum cuando surgió salieron los Smart contracts, que son operaciones inteligentes en base a contratos, por ejemplo un programa que le paga un monto a una persona despues de un determinado tiempo.



Ejemplo: Un programa se ejecuta en la blockchain y realiza el pago correspondiente cuando cuenta el tiempo, pero al estar descentralizado eso no puede detener (a menos que se tenga el acceso para hacerlo) eso es lo que el programa no se puede modificar, pero si se pueden hacer cambios en las clausulas op funciones del contrato para hacer alguna operación, la seguridad está dada porque nadie puede tocar el código.



El consenso de Bitcoin tiene la prueba de trabajo (Proof of Work), prueba de stake (para la Binance Smart Chain) donde hay validadores que en base a cuantas tenencias tengan validando, dispongan del peso en la red para validar una transaccion, luego prueba de autoridad, y lo que Tango es «Prueba de juego» sistema de almacenamiento de información puede cambiar el mundo Tango surge de la necesidad de evolucionar las herramientas necesarias para llevar a cabo los proyectos, Bitcoin fue la primera Blockchain, luego Ethereum, y la lista continúa dependiendo de la necesidad y objetivo que cada una tiene.



El mercado y la demanda evolucionaron, esto es muy reciente. De allí surge la necesidad de proporcionar las herramientas para una nueva generación de juegos P2E Play to earn, con un objetivo mas noble en el largo plazo y quienes están interesados en este tipo de juegos, son personas de los países mas pobres, buscan una solución al problema de la ocupación. La gente no busca el juego, sino una ocupación «un sueldo» para que esto sea viable a nivel económico es necesario que quienes juegan aporten valor, de allí surge Tango.



La idea de tango es a través de la consola que se va a implementar, la blockchain, es convertir a los usuarios en los validadores de las

transacciones de la red, ellos van a hacer que la red sea mas segura y más rapida. Y van a recibir una recompensa que serán las comisiones de las transacciones, y por otro lado esto busca ser una plataforma para convertir a los jugadores en trabajo útil, no solamente el juego sino tambien en aplicaciones para que se pueda dar empleo a través de aplicaciones que sean como juegos pero que en realidad estén haciendo algo útil.

