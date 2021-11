Glamour y solidaridad en la 10ma edición del Prix Baron B - Édition Solidarité junto a TECHO

Baron B realizó su décima edición del Prix Baron B - Édition Solidarité, la gala solidaria que reúne a las grandes celebridades para ayudar año a año a una organización diferente. En esta oportunidad TECHO fue la entidad seleccionada por Baron B. Gracias al aporte de todos, a través de las apuestas y donaciones, TECHO va a poder construir nuevos hogares y cambiar la realidad de distintas familias mejorando su calidad de vida.

La gala más sofisticada de Buenos Aires se volvió a realizar, luego de no poder llevarse a cabo en el 2020 por la pandemia, volvió a marcar la agenda del día, y nadie se lo quiso perder. La combinación de tradición, elegancia y solidaridad es lo que destaca a este evento que colabora en visibilizar el trabajo de distintas fundaciones y organizaciones.

Valeria Mazza lució su vestido rosado acompañado del detalle de la galera en composé.

El “Prix Baron B - Édition Solidarité” es un evento inspirado en los grandes premios hípicos europeos como el Prix de Diane en Francia o el Royal Ascot de Inglaterra. Cómo cada año el dress code del evento –fascinators para las mujeres y black tie para los hombres- invitó a los asistentes a buscar la mejor síntesis entre elegancia y audacia.

Desde las 20hs los invitados ingresaron por la puerta principal del Hipódromo de Palermo a través de un túnel en color plateado que fue diseñado exclusivamente para la ocasión.

Los primeros en llegar fueron Mona Gallosi con un look total black de María Gorof y un fascinator de Laura Noetinger, acompañada por su marido Juan Pedro Zambon. Como en casi todas las ediciones, Carolina Ardohain dijo presente apoyando una vez más esta iniciativa solidaria de Baron B junto a su marido Roberto García Moritán; al llegar se encontraron con Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Las dos parejas se robaron todas las miradas de los invitados.

Soledad Fandiño fue una de las celebridades que posó para la foto en la gala solidaria.

Delfina Blaquier y Nacho Figueras, Nacho Viale y Lucía Pedraza, Carla Peterson, Soledad Fandiño, Julieta Cardinali y Dolores Barreiro, fueron algunas de las grandes celebridades que disfrutaron de una noche inolvidable. Julieta Nair Calvo mostró su pancita acompañada de su pareja, Andrés Rolando y la DJ, Soledad Rodriguez Zubieta deslumbró con su fascinator con la figura de un flamenco, sin duda sorprendió a todos con su originalidad.

Cómo todos los años, Iván de Pineda fue el encargado de conducir el evento y de contarles a los invitados que durante la primera hora y media de la noche podían realizar donaciones apostando a cualquiera de los seis caballos que formaban parte del Prix de Baron B: Barón Bertrand, Elizabeth, Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature, Baron B Brut Rose y Héritage, dónde todo lo recaudado fue a total beneficio de TECHO.

Carolina Ardohain disfrutó de la noche junto a su marido, Roberto García Moritán.

Durante la noche se proyectó un mapping que sorprendió a todos los invitados sobre las tribunas del Hipódromo de Palermo, dónde TECHO explicó de que se trata su trabajo comunitario. TECHO, es una organización social que busca superar la situación de pobreza en asentamientos populares, impulsando el desarrollo comunitario de las familias que viven allí. Toda persona que asistió a la gala pudo realizar su donación y así colaborar para que las familias con las que colabora TECHO puedan vivir en mejores condiciones.

TECHO está presente en Argentina desde el 2003 y en este tiempo ha construido gracias a las donaciones que recibe más de 15.000 viviendas de emergencia en asentamientos de nuestro país. TECHO lleva a cabo su labor con convicción, optimismo y excelencia para generar un hábitat más justo e igualitario en constante diálogo con los vecinos y vecinas. Haciendo un trabajo fuerte de voluntariado que le permitió movilizar más de 43.646 voluntarios en Argentina para construcciones y eventos masivos.

Julieta Nair Calvo lució su panza y su corona de laureles dorados al mejor estilo romano.

La gala solidaria es una excelente oportunidad para visibilizar el trabajo que hacen estas instituciones y poder recaudar fondos, ya sea durante el evento o bien consiguiendo nuevos donantes para sus fundaciones a lo largo del año. En esta edición, los invitados al momento de confirmar su asistencia hicieron una donación a beneficio de TECHO para colaborar con la construcción de hogares para más familias. A su vez, durante el evento pudieron continuar apoyando la labor de la entidad realizando una apuesta por uno de los caballos y participar por excepcionales premios.

Entrada la noche fue la hora de la carrera de 1200 mts protagonizada por seis jinetes con sus casacas color verde, amarillo, rojo, celeste, negro y rosa que salieron galopando de las gateras para ser los grandes protagonistas de la 10ma edición del Prix Baron B- Édition Solidarité. La victoria fue para el caballo llamado Baron B Brut Nature, que cruzó el disco y pasó a pocos metros de distancia a sus competidores con un desenlace emocionante y lleno de adrenalina.

Andrés Rolando, pareja de Julieta Nair Calvo, se sumo a la foto y a la gala.

Este año entre todos los apostadores se hizo un sorteo de un viaje a Francia para 2 personas, volando en Business Class de Air France con estadía de 3 noches en París en hoteles de The Leading Hotels of the World, una colección de hoteles de lujo, compuesta por más de 400 hoteles en más de 80 destinos. Además, entre los apostadores del caballo ganador, se eligieron los tres ganadores que se llevaron cinco cajas de Baron B.

La cena estuvo a cargo del exclusivo servicio de Eat y contó con una propuesta gourmet que contó con bocaditos fríos y calientes, la preparación delante de los invitados de pequeños platos con croquignoles recién elaborados de - pastrami, trufas y queso de cabra, combinándolos con diferentes salsas. El plato principal fue trucha del río Limay con huevo de campo poche acompañado por crocante, y una ensalada tibia de primavera con espárragos, habas y arvejas con aioli de lima. Otras de las propuestas fue jamón de cerdo ahumado casero con relish de mostaza y kimchi. Mientras que el postre fue una tarta de queso de oveja con confituras de naranjas todo maridado con las etiquetas de Baron B.

Luego de la carrera y de entregar el premio al ganador, Mario Sivori, todos se acercaron a la pista para bailar al ritmo de la banda PONCHO y el Dj Chule Bernardo con una variada oferta musical, desde los clásicos de siempre hasta hits del momento que hicieron que la pista de baile sea la principal atracción.

Pasadas las 3 de la mañana la música fue bajando, dando por finalizada la 10ma edición del Prix de Baron B, la gala solidaria más glamorosa de la ciudad de Buenos Aires.