Madero Harbour consolida su proyecto más ambicioso: cambiar el “Skyline” porteño

Sobre un predio de 80.000 m2, el complejo Madero Harbour se erige en el corazón de Puerto Madero con la imponencia y sobriedad de los mejores rascacielos del mundo.

Hasta hace poco se hablaba del concepto disruptivo de “ciudad a quince minutos” refiriéndose a la cercanía de múltiples servicios para quien habitaba un espacio. Con este proyecto, y profundizando esta concepción, Madero Harbour se presenta como el primer complejo en argentina pensado y diseñado bajo el paraguas de “ciudad a un minuto”.

Este desarrollo es en sí mismo, una ciudad dentro de otra ciudad con las comodidades y servicios con todo lo que se necesita para vivir. Todo en un entorno único, que promete literalmente en esta nueva propuesta, tener el cielo al alcance de la mano.

Alejandro Ginevra es desarrollador y comercializador inmobiliario desde hace más de 40 años.

Un complejo de usos mixtos, integrado por terrazas verdes y un paseo de compras, que junto con la plaza Madero Harbour, el helipuerto privado que corona una de las torres, sus 2.000 cocheras, un supermercado, un paseo gastronómico y un centro médico, entraña un concepto superador en viviendas de lujo y oficinas comerciales de primer nivel. Cada uno de sus espacios fue ideado y curado para dialogar con el resto del complejo y así, hacer la conexión a una verdadera experiencia.

Alejandro Ginevra, desarrollador y comercializador inmobiliario argentino desde hace más de 40 años, por vocación y tradición familiar, está ligado estrechamente al urbanismo y es el creador de este proyecto, que hoy cuenta con seis lujosos edificios en funcionamiento, dos residenciales y cuatro de oficinas World Trade Center.

Con 52 pisos y casi de 200 metros de altura, la Harbour Tower se prepara para convertirse en una de las torres más altas de Latinoamérica.

Dentro del complejo avanza la construcción minuciosa de una obra única en la Argentina: Harbour Tower. Un rascacielos con fachada completamente vidriada creado para conquistar las alturas y alojar unidades con diseños únicos en cada piso, combinando el nuevo lujo y la funcionalidad, cuya figura se vislumbra con sus veintidós pisos en el horizonte del Dique 1.

Diseñada por el prestigioso arquitecto Carlos Ott, quien buscó crear un ícono de la arquitectura vanguardista, resulta una escultura a gran escala. Por sus características estructurales de magnitud y complejidad, esta nueva construcción está destinada a cambiar la fisonomía urbana junto al Río de la Plata y verá su culminación en los próximos años, con el prometedor desafío de superar una vez más las expectativas de quienes las habiten.

“Que no haya un piso igual a otro (...) No es una obra lenta, es una obra meticulosa", así define Ginevra su criterio para la creación de la torre.

Con 52 pisos y casi de 200 metros de altura, se prepara para convertirse en una de las torres más altas de Latinoamérica, siendo la única de esta envergadura, diseño y calidad en la capital argentina, en la que combina cada piso un estilo singular con vistas panorámicas al río y a la ciudad, gracias al diseño del reconocido arquitecto Ott.

“Para nosotros es una torre emblemática, con 217 departamentos, con un mix de unidades variables. Un edificio con estas características constructivas, complejas, de una progresión artesanal, difícilmente se vuelva a repetir en Argentina y eso nos llena de orgullo”, destaca Ginevra.

Ginevra define su empresa como una empresa "familiar": su esposa y sus cuatro hijos también forman parte del equipo, tanto en su desarrollo como en la comercialización.

“Que no haya un piso igual a otro, es un desafío constructivo que hace a este proyecto único y a la vez, presenta dificultades como toda obra de magnitud como las que tuvimos al comienzo, donde la construcción de los subsuelos a casi 50 metros de profundidad significó un reto estructural muy grande que pudimos sortear. Lo que sigue es dedicarle el tiempo y la mejor producción para culminar un edificio que está hecho con un oficio y profesionalismo que ya no se encuentran en el mercado. No es una obra lenta, es una obra meticulosa. Muchos preferirían no asumir el riesgo que implica encarar proyectos de esta envergadura, porque el subsuelo donde se apoyan los cimientos guarda desafíos que en la superficie no pueden ser previstos, pero que se resuelven con equipos profesionales y la experiencia en proyectos de escala”, afirma el desarrollador.

Para alcanzar estos objetivos, GNV Group, trabaja en este proyecto desde hace años con profesionales de sobrada experiencia, junto a asesores y consultores de talla internacional para obtener resultados de calidad, servicios, terminación y diseño que los pone a la altura de lo que ofrecen los mejores edificios del mundo.

Alejandro Ginevra es el líder de lo que él define como “una empresa familiar” que invierte recursos y ganancias para el desarrollo de sus proyectos. Hoy, su esposa y sus cuatro hijos también forman parte del equipo, tanto en su desarrollo como en la comercialización. Su visión innovadora lo ha llevado a concretar obras de gran relevancia y con carácter distintivo. Atento a la dinámica, necesidades y expectativas, ha sabido detectar y anticiparse a las tendencias del mercado internacional. Siempre apostando a generar y fortalecer alianzas con marcas como World Trade Center y la cadena hotelera Marriott a través de su marca “W”, entre otras.

Producto de esa experiencia en el mercado y por la impronta de sus desarrollos, Madero Harbour, se ha convertido en una realidad que sigue generando expectativas y lo convierten en una magnífica oportunidad para quienes desean vivir, trabajar, divertirse o invertir.