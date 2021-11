Estudio AGR: 47 años de desarrollos inmobiliarios

Corría el año 1974 cuando, luego de acompañar a su abuelo a las obras en las que trabajaba de contratista, Vicente Aguirre, ya recibido de arquitecto, se hace cargo de la construcción de su primer edificio bajo su responsabilidad. Desde entonces ha encontrado en esta actividad su pasión, y ha creado Estudio AGR, una empresa familiar, que ha desarrollado y construido más de 55 proyectos, distribuidos tanto en Argentina como en España, totalizando más de 230.000 m2 y 1.700 departamentos entregados. Entrevistamos a Vicente Aguirre, quien aún hoy dirige la organización junto a sus hijos Fernando y Guillermo.

¿Cuáles son las claves que tiene su estudio?

Transparencia, honestidad y profesionalismo, como premisas. Es un negocio que se trata de confianza y al largo plazo, por lo que hay que ser algo conservador, y si uno hace las cosas bien, es muy probable que quienes te compraron, vuelvan a elegirte y te recomienden. Buscamos realizar proyectos de calidad, que se mantengan vigentes con el paso del tiempo. Construimos en zonas en crecimiento con muy buena accesibilidad, cercanos a los puntos neurálgicos y de moda de la Ciudad de Buenos Aires, ofreciendo unidades de excelente calidad constructiva, a precios muy competitivos.

Y, para quienes ingresan en etapas tempranas de un proyecto, tenemos una gran trayectoria que nos permite conocer en profundidad todos los procesos, optimizarlos y cumplir con los plazos planificados. La comunicación con nuestros clientes es constante, y siempre intentamos ser lo más flexibles posibles con cada uno de ellos.

¿Cómo han convivido con la pandemia?

En noviembre 2020 comenzamos ARALIS Rivadavia, un edificio de 116 departamentos con una gran variedad de amenities y, siempre que el Gobierno de la Ciudad lo ha permitido, hemos continuado con las tareas constructivas. Si bien la demanda ha caído mucho, hemos continuado vendiendo, tanto proyectos de pozo, como terminados. Es muy difícil que un cliente se equivoque comprando a los precios actuales.

Creemos que el mercado está a la espera de alguna señal de cambio, para tomar las decisiones que se vienen postergando debido a la incertidumbre actual, y consideramos que la merma en la demanda no está relacionada tan directamente con los valores de venta ya que, a pesar de la baja que hubo en los precios, la demanda sigue sin activar y el stock, acumulándose.

Vicente, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que te da el trabajo?

Hoy puedo mirar hacia atrás y ver un recorrido que no me lo hubiera imaginado, y una actividad que me sigue apasionando como el primer día. Sin dudas, ver que mis hijos se involucren en la misma actividad, es una gran satisfacción y un medio para seguir compartiendo experiencias, aprendiendo juntos. Y este negocio se trata mucho de las relaciones: ver que, con cada proyecto nuevo, amigos y clientes nos sigan acompañando, nos hace sentir recompensados de todo el esfuerzo y pasión que volcamos en cada proyecto.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Con el optimismo que nos caracteriza, creemos que la situación del país se va a revertir, y por nuestra parte esperamos seguir lanzando nuevos desarrollos, con la calidad que nos identifica y siempre buscando mejorar la calidad de vida de quienes lo habiten. Los clientes están dejando de comparar alternativas únicamente por el valor propio del metro cuadrado, y aprecian mucho más la propuesta integral del proyecto, de forma que este tipo de inversión sea la que más se resguarde en tiempos difíciles, y más se revalorice en mejores épocas. Y es aquí donde buscamos hacernos fuertes, con el foco puesto en el servicio y en la comunicación con nuestros clientes.

