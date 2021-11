Carlos Picos Consultora: Uruguay avanza a la normalidad

Al igual que algunos países de la región, Uruguay avanza lentamente hacia la nueva normalidad eliminando restricciones relacionadas con el manejo de la pandemia. Esta estrategia está en línea con los números de población vacunada, donde Uruguay se destaca por tener uno de los indicadores más altos del mundo. Este proceso se ve reflejado en la decisión del gobierno de abrir las fronteras de forma gradual a los extranjeros a partir del 1 de noviembre, permitiendo el ingreso al país de todos los extranjeros que posean inmunización completa y cuenten con un resultado negativo del test de PCR.

Atendiendo a la necesidad de reactivar la economía y el interés de los extranjeros por ingresar al país, se han otorgado ciertas flexibilizaciones, como extender el período de inmunización efectiva de la vacuna contra el virus SARS CoV-2 de 6 a 9 meses y ampliar las opciones para las familias que ingresen con menores de 18 años no vacunados y siempre que no exista vacuna aprobada en su país de origen para su franja etaria. Las vacunas aceptadas son las aprobadas por el país de origen del extranjero, por lo que no existen requerimientos especiales sobre el tipo de vacunas contra el SARS CoV-2.

El director de la firma Carlos Picos Consultora, que trabaja desde hace más de 33 años en facilitar negocios entre Uruguay y el exterior, nos comentó que existe un aumento de consultas relacionadas con residencia legal y la apertura de empresas y cuentas bancarias en Uruguay. Muchos extranjeros buscan hacer un cambio de vida, otros simplemente ampliar sus oportunidades de inversión y negocio.

Hay dos temas que están repitiéndose en las consultas. Por un lado está la necesidad de saber más sobre la realidad del sector de bienes raíces en Uruguay y los beneficios que existen tanto para vivir como alquilar. Otro de los aspectos que se consulta son las ventajas y beneficios fiscales que Uruguay otorga para realizar operaciones de trading con una empresa uruguaya.

En atención a esto el equipo de Carlos Picos Consultora ha preparado dos webinars sin costo para profundizar en estos aspectos.

El día 17 de noviembre a las 11 horas se realizará el webinar "Uruguay, plataforma de negocios con China". En esta oportunidad, participará como orador el Cr. Mario Trujillo, CEO de la empresa Intrade (empresa con amplia experiencia en la facilitación de negocios entre Asia y Latino América). Se analizarán las facilidades fiscales, los aspectos logísticos y las herramientas comerciales para trabajar desde Uruguay con China y la región.

El día 1 de diciembre se realizará el webinar "Beneficios fiscales para inversiones inmobiliarias en Uruguay" Se expondrá sobre el contexto global del mercado inmobiliario y sus últimas tendencias. Tendremos como invitado a uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de Uruguay para que comparta su visión y entregue información sobre productos de inversión inmobiliaria para extranjeros. Nuestro equipo de impuestos profundizará los beneficios fiscales para el sector.

