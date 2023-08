Un nuevo femicidio en el trabajo nos interpela a preguntarnos: ¿es seguro estar en nuestro ámbito laboral? ¿Qué responsabilidad además del estado por su violencia institucional, les cabe a las empresas!? Están aplicando adecuadamente las leyes nacionales e internacionales que fomentan a una vida libre de violencia y acoso laboral?

A tan solo un poco más de un mes del femicidio de Rocío González asesinada de siete disparos mientras trabajaba, en la empresa de seguridad, ubicada en Saladillo. Hoy sumamos un nuevo femicidio ocurrido nuevamente en el trabajo. Nancy Yanina Gotta, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja en un centro comercial de Parque Leloir. Un nuevo feminicidio cargado de violencia institucional por parte de un poder judicial, policial que no funciona o no quiere funcionar y la ineficacia o falta de efectividad y capacitación en las empresas para tomar medidas laborales acordes para prevenir potenciales femicidios.

El femicidio ocurrió en el complejo 3 de Leloir Plaza. Nancy era recepcionista en la empresa constructora West y fue interceptada por su ex cuando llegaba al trabajo., ambos eran empleados del mismo complejo. Allí el femicida, José Castillo Corvalán, la espero escondido en uno de los baños del tercer piso. Corvalán tenía cuatro denuncias por violencia de género y una restricción perimetral que le prohibia acercarse a ella emitida el 30 de mayo por el Juzgado de Familia número 8 del departamento judicial de morón.

Este Femicidio muestra como nuevamente las mujeres no estamos seguras en nuestro ámbito laboral y en la importancia de hacer enfoque en la necesidad de que el estado, sindicatos empleadores/ras se involucren activamente y den cumplimiento a estatutos,leyes nacionales e internacionales a vivir una vida libre de violencia y acoso laboral.

En esta línea, cabe recordar que Argentina través de la Ley 27.580, es uno de los 9 países que ratificó la ley internacional (Convenio OIT 190 )que reconoce el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso. Este es el primer tratado internacional en que los países consensuaron en la necesidad de abordar la corresponsabilidad del Estado, sindicatos y organizaciones empleadoras en la erradicación y eliminación de la violencia laboral. Es decir que los tres principales actores de la sociedad son responsables de desarrollar espacios de trabajo libres de violencia. Según el Art 1 del Convenio: a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. Asimismo este convenio se aplica en sentido amplio ya que abarca la violencia y el acoso que ocurre“durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, incluidas las violencias sufridas en el ámbito de la tecnología.

Por ultimo, según el observatorio sobre violencia de genero de “ahora si que nos ven” entre el 1 de enero y el 30 d de julio de 2023 en Argentina se cometieron 175 femicidios. 1 femicidio cada 29 hs. El 59% fue cometido por parejas y ex parejas de las victimas. 38 victimas habían realizado al menos una denuncia y 25 tenian medidas de protección. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y erradicarla es un compromiso social, cultural y público que nos corresponde a todos/as y particularmente a aquellos/as que detentan las herramientas y el poder necesario para prevenir, sancionar erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

por CEDOC