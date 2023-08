Giselle Marasco

Giselle, ¿cómo fueron tus inicios en el rubro?

Estudié para Contador Público y durante más de quince años trabajé en empresas privadas. Todo ese tiempo me ayudó ganar experiencia, no sólo en mi área de trabajo, sino también en cuanto a las relaciones interpersonales, ya que en las dos empresas estuve a cargo de muchas personas. Durante esos años realicé distintas capacitaciones de perfeccionamiento en mí área, otras sobre habilidades blandas y otras sólo porque eran temas que me apasionaban, como el de Diseño de Interiores.

Hace algunos años, me decidí a empezar la carrera de Martillero. El Real Estate fue algo que siempre me gustó, y lo empecé a estudiar como un hobbie, pero cuanto más avanzaba en la carrera más me gustaba.

Mi primer contacto con este rubro fue cuando conocí a mi actual pareja, también Martillero. Él tenía muchísima experiencia y me dio el incentivo que necesitaba para dejar el trabajo en relación de dependencia y dedicarme exclusivamente al Real Estate.

Cuando me recibí, decidí abrir mi propia inmobiliaria. Quería hacer algo distinto, algo que no sea sólo transaccional, quería conectar con las personas y que cada uno a la que ayudáramos no fuera sólo un cliente, sino que fuéramos parte de una historia. Con esa idea en mente comencé mi camino.

¿Cuáles son tus ideales y valores?

Lo que sabía con toda certeza desde un primer momento era cuáles iban a ser los valores que iban a regir mi trabajo: Confianza, Honestidad y Empatía.

En lo personal busco que los clientes me conozcan, generar confianza en ellos y que se sientan seguros dejando una operación tan importante en mis manos. La honestidad porque rige cada aspecto de mi vida, y es muy importante aplicarla en el ámbito profesional. Y empatía, porque vender o comprar una propiedad, en general, involucra muchas emociones, y considero fundamental que podamos entender esos sentimientos para poder acompañar en el proceso.

En el camino me crucé con personas maravillosas que compartían los mismos valores que yo y formamos un equipo de trabajo sumamente productivo.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

Actualmente en la inmobiliaria, trabajamos tres martilleras, cada una con altísima experiencia en distintas áreas. Nuestro objetivo es brindar un servicio de alto impacto y así lograr cumplir con las expectativas de venta de nuestros clientes en el menor tiempo posible. Para esto, diseñamos un plan de marketing específico para cada propiedad e invertimos fuertemente en la comercialización, nos destacamos por tener un estándar de calidad muy alto, y esto marca la diferencia.

Durante los años que llevo trabajando en este rubro que me enamora, logré ganarme la confianza de mis clientes que aprecian la responsabilidad y honestidad con la que trabajamos.

Siempre estaré agradecida a cada uno de ellos que me permitió acompañarlos en un proceso tan importante, y que vuelven a elegirme o recomendarme. También espero que todo lo que pueda ir compartiendo en las próximas semanas por este medio, pueda ayudarlos a entender un poco más como funciona este mercado y a conectar con nuevas familias que confíen en mí.

Datos de contacto:

Celular: 11-7128-7343

IG: mgm.real.estate

por CEDOC