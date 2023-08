Lorena Miraballes Kukurian de Crucero Real Estate amplía sus operaciones en Río Grande do Sul - Brasil

Lorena, después de un exhaustivo recorrido por Punta del Este y esa puntillosa descripción de ese paraíso que hiciste, me interesa saber por qué la ampliación de tu negocio se fue para Brasil, más precisamente Porto Alegre. ¿Me contás por qué ese pasó?

Comencé a viajar a Porto Alegre en 2019 para promover algunos proyectos de Punta del Este en cámaras empresariales y así fui poco a poco descubriendo más de Brasil. Ya conocía Foz de Iguazú, Camboriú, Blumenau, Florianpolis, Gramado y Canela desde 2016 (viajes de excursión). Esta vez era diferente porque iba a ir sola y tenía como esa idea de “peligrosidad” del país, que cuando viajé la primera vez se desvaneció, pues movilizarme en Uber me dió mucha tranquilidad. No imaginé que la ciudad me gustaría tanto y que me sintiera tan bien con la energía del lugar. A partir de ahí no pude detenerme y me fui animando a más. Primero dentro de Río Grande do Sul, conocí más de Gramado y Canela, ciudades como Caxias, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves y desde el aeropuerto Salgado Filho empecé también a explorar otros destinos como São Paulo y el último viaje antes de la pandemia fue Amazonas. A fines de diciembre de 2021 los gobiernos de Uruguay y Brasil se ponen de acuerdo con los protocolos terrestres y en la primera frecuencia de la compañía brasilera TTL el 28 diciembre, retomamos el camino. Seguí generando contactos y comencé a visitar inmuebles de alto y medio padrón gracias a Martha, Rafael y Carlos quedando enamorada de la calidad, espacios, design, interiorismo de los mismos. Así fue el inicio.

Hoy el público ABC1 de Argentina y Uruguay no tiene a la zona de Porto Alegre como destino vacacional ni mucho menos como inversión inmobiliaria, ¿por qué creés que es así?

Pienso que tal vez pueda ser por la idea de peligrosidad antes mencionada, quizá falte o se necesite un poco más de promoción turística del Estado de Río Grande do Sul, orientada a ese público en Argentina y en Uruguay o porque no hay vuelos directos diarios o con mayor frecuencia desde Carrasco o Laguna del Sauce a la ciudad, (no sé exactamente la situación en este sentido desde los aeropuertos de Buenos Aires, pero debe ser similar). En mi país solo hay vuelos diarios hacia São Paulo y algunos (muy pocos) hacen escala en Porto Alegre, entonces las otras opciones son ir de vehículo o en ómnibus lo cual lleva entre ocho y diez horas aunque no es obstáculo, la clase media uruguaya y seguramente la argentina recorren más horas de carretera para llegar a Florianópolis u otras playas del estado de Santa Catarina. Y quizá la razón fundamental que es lo que sucedió en mi caso, es esa conexión energética con el lugar y sentirse tan bien, que solo yendo, conociendo y estando se puede descubrir.

¿El tour de compras es otra de las razones para visitar Porto Alegre?

Porto Alegre es la capital de un estado de más de doce millones de personas. Una ciudad en permanente crecimiento y desarrollo. Tiene excelentes centros comerciales distribuidos en sus diferentes zonas con la inauguración reciente de Pontal Shopping en Zona Sul y con vistas al lago Guaíba suma nueve centros. ¡Maravilloso el Iguatemi! el mayor de todos que alberga tanto marcas internacionales (Dolce Gabana, Luis Vuitton, etc) como nacionales. Brasil tiene muchas fábricas, por ej: en la zona de Novo Hamburgo a 40 km se encuentra toda la industria del calzado, carteras y accesorios. Lo cual esa diversidad de marcas lo hace muy atractivo. En el barrio Cristal el centro Barra Shopping Sul de los últimos en construirse, las zonas de Mohínos de Vento y Praia de Belas también cuentan con sus respectivos Shopping, muy lindos por cierto. Yo sé que este público cuando piensa en compras, piensa en Miami, pero Porto Alegre en ese sentido es tan atractiva como el destino de la Florida: en Brasil hay buenos precios y promociones permanentes, la calidad de su productos y creatividad de sus diseños son muy buenas, sumada a la propuesta internacional, con el plus de acceder en unas dos horas a los encantos de la Sierra Gaúcha y la ciudad de Gramado y completar un tour precioso, entretenido y energizante.

¿Cómo es el mercado inmobiliario en Porto Alegre en comparación con el de Punta del Este que es el que más conoce este público?

No hay mayores diferencias de precios. Lo que sí, se accede a una propuesta, país y sociedad diferente. Desde Porto Alegre podríamos acceder además de lo ya expresado, de una manera más fácil y cómoda a los mejores, exóticos y exuberantes destinos de aventura, eco turismo y playas de Brasil. Por ejemplo este año pude conocer Jalapão en el estado de Tocantins, maravillosas sus cachoeiras, fervedouros y dunas.

Ya me hablaste de los Shoppings, contame con qué atracciones turísticas cuenta los alrededores de Porto Alegre y Gramado a ver si terminás de tentar a los turistas para que incluyan este destino en las próximas “ferias”.

Bueno en Porto Alegre como te decía es muy atractivo hacer turismo de compras, que se puede complementar muy bien visitando Gramado, a 150 kilómetros de la capital del estado. Gramado es la joya del entretenimiento del estado de Rio Grande do Sul o incluso de todo Brasil. Se ha transformado hoy en el destino de mayor turismo interno del país. Visitarla comienza a ser apasionante desde el recorrido de ruta, ir ascendiendo por la sierra, donde el agua cristalina brota de entre las rocas, llegar a los ochocientos cincuenta metros de altura donde se encuentra la ciudad realmente energiza. La ciudad es de estilo europeo y de construcción colonial alemana, tranquila, limpia, con valles, bosques de pinos y muchas hortensias en el camino. Hay buena gastronomía, clásicos fondues, cafés coloniales, paseos vitivinícolas que se extienden a la región de Bento Gonçalves y un sin fin de chocolaterías básicamente situadas en su calle principal Avenida Borges de Medeiros, además de tiendas con mucho glamour. La ciudad al no tener playas desarrolla y potencia su turismo además de la belleza paisajística del lugar en base a la organización de eventos y construcción de parques temáticos como Snowland (de nieve), Skyglass, Alpen Park, Acquamotion, Aldea de Papá Noel, etc. Algunos están en la ciudad cercana de Canela. Es increíble como la ciudad se reinventa en todo momento, siendo una caja de sorpresas. De repente pasaron apenas unos meses y ya idearon un atractivo nuevo. En el mes de enero la última novedad era el Garden Park. Los eventos son múltiples, creativos y transcurren durante todo el año, el más famoso “Natal Luz” donde la ciudad se decora e ilumina con motivos navideños y se organizan espectáculos durante los dos meses en los que transcurre (fines de noviembre a fines de enero). Luego tenemos la semana de pascuas donde nuevamente se decora la ciudad, más el clásico festival de cine que este año está en su edición 51, fiesta de la colonia, etc. Todo esto sumado atractivos naturales como cascada Caracol, Lago Negro, parque de las lavandas, parque de olivas, Gramado zoo y muchos más. Hoteles cinco estrellas localizados en la ciudad o en las afueras entre las sierras, spa médicos de alto nivel y una cultura que nos resulta familiar, toman mate (cimarrón), les gustan las parrilladas (churrasqueiras) y no faltan los gauchos. ¡Cultura gauchesca!

Gracias Lorena a mí, por lo menos, me tentaste.

Contacto:

Whats: + 598 94 46 77 29 (Uruguay) - Whats: + 55 51 99128 9782 (Brasil)

Instagram: lorena.kukurian

Web: www.crucerorealestate.com

por CEDOC