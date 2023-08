Matías Randazzo

Un programa a medida de cada emprendedor para capacitarse y aprender sobre gestión y administración de negocios.

El gen de aventura y emprendedurismo en los negocios no siempre está acompañado de conocimiento en todo lo concerniente a gestión, finanzas y costos. Muchas de estas falencias terminan en fracaso de negocios aun cuando éste estuviera bien planteado desde el resto de las variables. Desde hace más de quince años que Matías trabaja con estos temas y desde hace tres que lo hace de manera independiente ayudando a empresarios, emprendedores y comercios a que el negocio sea exitoso o por lo menos, que no se vaya a pique por errores o fallas en la gestión financiera.

Nos juntamos en una calurosa tarde de junio a que me cuente un poco su historia y ver cómo se puede aprovechar esta ayuda que brinda a miles de personas con asesoramiento y capacitación.

Matías, ¿cómo estás? Un gusto que nos recibas acá en tu espacio de trabajo y podamos conocer qué es lo que hacés así que voy a empezar por eso. ¿A qué te dedicás?

Hola Hernán, todo bien, gracias a vos por acercarte. Yendo a tu pregunta, ya lo mencionaste vos en la presentación, pero básicamente me dedico a asesorar y capacitar a emprendedores, empresarios y comerciantes en lo que comúnmente llamamos “los números” del negocio, dándoles herramientas de costos, gestión, administración, tocamos temas de desarrollo personal y algunas cositas de marketing.

Concretamente, ¿qué problemáticas ayudás a resolver?

Los ayudo a entender sus números y dominar sus finanzas para que a partir de ahí puedan tomar decisiones que les permitan hacer crecer sus negocios y contar con la tranquilidad de saber que están por el buen camino. Les hago entender que antes de emprender hay que aprender y que las finanzas son una de las patas fundamentales al momento de llevar un negocio. El no entenderlas y manejarlas de forma incorrecta es una de las principales causas de fracaso de la mayoría de los negocios.

¿Cuándo decidiste que ayudar a otros iba a ser tu propósito en el mundo de los negocios?

Tengo una pequeña historia para contarte:

Hace tiempo en uno de mis primero trabajos bajo relación de dependencia me pasó algo muy particular.

Hacía pocos meses que trabajaba en el área de finanzas de una empresa de 15/20 personas aproximadamente. Yo estaba estudiando mi carrera de licenciado en administración.

Recuerdo que un día el dueño me llama para charlar y me cuenta que estaba teniendo algunos problemas financieros en el negocio y era muy probable que cierre. Nunca me voy a olvidar sus ojos, llenos de lágrimas contándome esto.

El sabía que además de quedarse sin su empresa, eso por lo que tanto apostó, se iba a quedar sin su principal fuente de ingresos, que tendría que salir a buscar una alternativa para él, pero lo que más le dolia era que sabía que si cerraba iba a dejar a mucha gente sin empleo. Esa gente tenía familia, hijos que mantener y esta era su única fuente de ingresos. Iba a tener que cerrar y dejar en la calle a varias personas, sin un sueldo, sin dinero para mantenerse, para mantener a sus familias, para darles de comer.

En ese momento se quebró en llanto...

La verdad que yo no sabía que hacer, solo me quede sentado, pensando en toda la situación y que también me iba a quedar sin trabajo.

Es por esto que ese día me planteé aprender todo sobre gestión de negocios y finanzas para transmitirle a los emprendimientos, negocios y pymes todo lo que deben hacer para que su negocio sí funcione y no les pase lo que les conté al comienzo de la historia. Y bueno hoy estoy dando clases gratuitas sobre negocios y finanzas todos los jueves hace más de 130 semanas consecutivas.

Gracias a todo eso descubrí mi propósito que es llegar a viejo, habiendo ayudado a más de un millón de emprendedores y negocios en este camino.

Y a este ritmo, lo vas a lograr seguramente.

Retomo un tema que comentaste anteriormente. Resulta fundamental para todo empresario tener en claro la gestión, las finanzas y el tema costos. ¿Ves muchas falencias al respecto?¿Cuál son las consultas más habituales?

A lo largo de todo este tiempo veo 5 errores muy comunes en la mayoría de los negocios:

1 - Mezclar las finanzas personales con las del negocio.

2 - No tener una estructura de costos clara.

3 - No dedicar tiempo al análisis de la información para toma de decisiones.

4 - No proyectar los números del negocio.

5 - No se capacitan en el mundo de los negocios.

Y en base a estas falencias, ¿Cuáles son los formatos que ofrecés para brindar esa ayuda?

De forma gratuita y con las clases de todos los jueves y con todo el contenido que subo diariamente a instagram.

También cuento con el Club del Costo, que es una membresía como Netflix o Spotify en donde los ayudo a aplicar un método de 5 pasos para dominar los números de su negocio. Tienen todo el contenido en una plataforma y puede acceder a los cursos, planillas y capacitaciones. Si tienen dudas dos veces por semana tenemos consultorías grupales donde pueden preguntarme todo para poder aclarar sus inquietudes y avanzar. Además de esto, como emprender suele ser un camino muy solitario, cuenta con una comunidad de más de ochocientos emprendedores para poder formar alianzas, nuevos negocios, ayudarse y motivarse.

Entiendo que para tener éxito en el negocio tenemos que aprender otras herramientas además de números por eso mensualmente tenemos eventos especiales con distintos profesionales para complementarlos como emprendedores en donde se tocan temas como marketing, coaching, psicología, hábitos, ventas, etc. Y una de las novedades es que cada 15 días tenemos consultorio de inteligencia emocional con la psicóloga del club, esto es porque considero que el desarrollo personal y la mentalidad es clave en este mundo. Todo esto es virtual.

Con quienes quieran algo más personalizado, cuento con mentorías grupales (solamente para 10 personas). En donde codo a codo trabajamos durante 4 meses y aplicamos herramientas de gestión para a partir de aquí hacer que el negocio genere mayores ganancias.

Y si desean trabajar 1 a 1 también tengo una mentoría premium pero los cupos son muy limitados.

¡No se pueden quejar. Hay para todos los gustos!

Para ir cerrando, ¿qué mensaje le dejarías a quienes todos los días arriesgan invierten tiempo y capital en este contexto de alta inflación e incertidumbre?

Que no se den por vencidos, que a pesar de las adversidades si se puede en Argentina. Pero que esas ganas, entusiasmo y motivación lo acompañen de capacitación. Recuerden que antes de emprender, hay que aprender. Estoy para ayudarlos en lo que necesiten.

Muchas gracias Matías. Estoy seguro que tu comunidad va a seguir creciendo, aprendiendo y capacitándose para enfrentar con las mejores herramientas todos los desafíos que se les presenten. Hasta la próxima.

por CEDOC