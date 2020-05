Crece el negocio de las cobranzas online por el coronavirus

Las transacciones online crecieron exponencialmente desde el inicio de la cuarentena, tanto para la compra de productos como para el pago de facturas de servicios e impuestos. Estimaciones privadas de varias consultoras observan que se triplicaron o más los pagos digitales a menos de un mes de implementado el aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno.

Frente a este escenario, los principales jugadores del sector de servicios extrabancarios se adaptan y hasta aceleran nuevas opciones porque creen que hay “un antes y un después” de la pandemia del Covid-19 acelerando la transformación digital de las empresas y de interacción de las personas. “El escenario a futuro es de menor efectivo”, anticipa Gustavo Gómez, gerente general del grupo Gire, que tiene a Rapipago como una de sus unidades de negocios. “No solo es una cuestión cultural, no solo en la Argentina. Actualmente los cobradores extrabancarios, como Rapipago, movemos más 15 millones de personas y 100.000 millones de pesos por mes de recaudación, de los cuales el 80% es en efectivo y el 20% con tarjeta de débito. Y no es porque no existe tecnología si no porque la gente sigue valorando el cara a cara, la relación interpersonal”, agrega Gómez.

En el sector consideran que con el correr de las semanas se irá estabilizando la curva de crecimiento de las operaciones, será más gradual, además por las decisiones oficiales como la de habilitar la posibilidad de postergar pagos de servicios y tarjetas. “Creemos que es muy pronto hablar de proyecciones para los próximos meses, sin dudas estamos atravesando una situación extraordinaria que nos afecta a todos como sociedad y nos obliga modificar nuestras actividades, hábitos y a quedarnos en casa”, estima Karen Bruck, vicepresidenta del negocio de marketplace de Mercado Libre.

¿Cuál es la estrategia de que están adoptando empresas de servicios extrabancarios como Rapipago, Mercado Libre o Prisma Medios de Pagos para hacer frente a la demanda en el actual contexto? Mercado Crédito, la unidad de préstamos de Mercado Libre, anunció que posterga el vencimiento de las cuotas de los créditos que vencieron en marzo, lo que beneficia a cientos de miles de personas en la Argentina, Brasil y México. Asimismo, bonificó punitorios y compensatorios de créditos de capital de trabajo a más de 150.000 comerciantes y vendedores pymes. Además, su unidad Mercado Pago ofrece el pago de servicios e impuestos online, en competencia con la billetera digital Rapipago y Pagomiscuentas, de Prisma.

Precisamente, desde Prisma señalan que adaptaron toda su estrategia para simplificar la vida en cuarentena “con herramientas de pago electrónico prácticas para los ciudadanos, los comercios y los bancos, alineados al objetivo de ayudar a que se transite este momento tan complejo con los productos de pago adecuados para evitar que el virus se propague”. “Adaptamos nuestro centro de personalización de tarjetas que pasó de imprimir 40% de tarjetas de débito a un 75%, priorizando las tarjetas para jubilados, que crecieron un 800% en su producción. Desde el inicio de la cuarentena ya imprimimos 500.000 tarjetas Visa Débito para este segmento de la población”, agregan desde la compañía.

“En cuanto a los comercios, desde Prisma, liberamos a los comerciantes de la obligación de pedir la firma de los cupones de tarjeta. Ahora solo deben chequear el DNI, agilizándose la transacción y minimizándose el contacto físico. También les recordamos el modo de uso, fácil y seguro, de los pagos con tarjetas contactless en nuestras terminales Lapos, cuya tecnología permite pagar con solo acercar la tarjeta a la terminal”, continúan. Además, resaltan desde Prisma otra herramienta clave en este momento: el botón de pago virtual de TodoPago: “Es un medio de pago fácil y simple para cobrar que permite a cualquier persona o comercio, sea del tamaño que sea, cobrar a través de una herramienta online sin necesidad de tener una página web o adherirse a un marketplace”.

El gerente general de Gire explica que en estos días le están “poniendo mucho foco a todo a lo que es producto digital y tratando de empezar gradualmente a encender la red en algunos puntos donde el Banco Central ha habilitado, como son los rubros que tienen la actividad de cobranza junto con un supermercado, almacén o negocio de proximidad de barrio”. “Estamos apuntando en esta coyuntura a sostener la red con esos puntos, que son alrededor del 10% o 15% del total, que suma unos 6.000”, agrega.

Gómez adelanta que la compañía está “trabajando muy fuerte para lanzar en las próximas semanas una aplicación exclusivamente para el pago de facturas que estará dentro de Rapipago.com.ar , que es la app de servicios, donde se podrá pagar una factura sin un boarding, sino que directamente se entra, se pone la factura, se la escanea o se ponen los datos y se paga con una tarjeta de débito”. “Y vamos a empezar a darle más visibilidad a nuestra billetera digital, que ya existe y que además del pago de facturas tiene posibilidad de enviar dinero a otra persona. Eso se hace con la misma aplicación. Y lo interesante es que tiene una tarjeta Mastercard digital incluida. Es decir, que no tenés que esperar que el banco te mande una tarjeta. Con esa tarjeta ya podés empezar a comprar por Internet sin esperar nada. Simplemente tenés que tener saldo”, añade.

“Esto es un antes y un después y que a partir de aquí se van a generar cambios de hábitos, además porque seguramente la situación de la gente lleve a que el pago de servicios será una cuestión que quede pendiente, porque no se cortan los servicios a ciertos clientes”, prevé el gerente general de Gire. Hogares más vulnerables y pequeñas empresas pueden retrasarse.

por Marcos Cicchirillo