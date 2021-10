La hora del despegue del sector turístico

Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Chubut, Misiones, Catamarca, Jujuy, Corrientes, Mar Del Plata, Pinamar, Valeria del Mar, Ostende y Cariló. En cada uno de esos puntos geográficos, el turismo fue protagonista, producto del “puente” que sumó cuatro días de gloria para el sector, gracias al feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. “Lo peor ya pasó”, asegura Julián Gurfinkiel, cofundador & CMO de Turismocity, quien considera que “tanto la industria como nuestra empresa recuperaron gran parte de la caída de 2020”. “Si comparamos los números de septiembre-octubre 2021 contra 2020, estamos vendiendo cuatro veces más”, subraya.

Está claro, la comparación es positiva con relación al año anterior, tiempos de encierro, cuarentena eterna y restricciones. Francisco Vigo, CEO de Almundo, tiene la misma visión: "El mercado doméstico está un 30% abajo con relación a 2019, repunta más rápido que el internacional". Mauricio Sana, CEO de la Flybondi, coincide con que "hay una reactivación”, debido a que “las personas comenzaron a viajar más a los destinos nacionales. Ya estamos planificando la incorporación de otras aeronaves para poder presentar una oferta en 2022 similar e incluso superadora a la que teníamos previo a la pandemia".

Dos caras. La realidad muestra dos caras. Si bien en el ámbito local el negocio evidencia el envión de este regreso con gloria, la situación de los vuelos externos refleja otro presente. "Los viajes al extranjero están un 80% debajo de 2019. Por más que no haya sido una gran temporada, porque la economía venía golpeada, fue la última referencia", explica Vigo. “En cuanto a lo nacional, estamos vendiendo un 70% más que en 2019; en internacional, se concentra la venta en muy pocos destinos”, confirma Gurfinkiel. Por ejemplo, Miami, Cancún y Punta Cana se comercializan un 50% más que en 2019, pero Madrid, Barcelona, Nueva York, Río de Janeiro o Santiago de Chile están un 50% abajo. A escala local, Bariloche, Mendoza, Salta, Jujuy (el que más creció) e Iguazú son los más elegidos.

Los conocedores de la industria admiten que la clave del negocio no pasa por el volumen, sino por el ticket promedio. En 2019, el doméstico estaba en los US$ 50 promedio; el regional, US$ 200/300, mientras que el internacional por encima de los US$ 700. La ecuación, entonces, pasa por lograr volumen en el segmento local y mayor margen en el internacional. "Lo que vemos es que, más allá de la situación crítica de la pandemia, hay clientes que aprovechan el tipo de cambio y las cuotas para anticipar las compras de pasajes al exterior", confirma Vigo.

Señales. A escala local, se esperan señales. "El mercado internacional es el que la Argentina tiene que conquistar. No hay que olvidarse que 2019 fue un año récord de extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires. Este segmento no es tan sencillo, dado que los procesos son más lentos", explica Vigo. Las estimaciones indican que, en 2019, el negocio movió unos US$ 2.500 millones, contra los US$ 1.000 de esta temporada.

En el ámbito regional, la Argentina ocupa la última posición de reactivación, ya que solo se alcanzó el 25% de los niveles de ocupación que tuvo 2019, mientras que los países vecinos superaron el 50%. “La recuperación más lenta se registra en los destinos urbanos, aunque se prevé un mejoramiento en el último trimestre del año”, explica María Iasevoli, gerente general de Puerto Valle Hotel de Esteros Insud Argentina. Para la empresaria, “luego del freno de 2020 la situación de la hotelería sigue siendo crítica. Con la reapertura del turismo nacional se registró un porcentaje de ocupación en torno al 10%, concentrado durante las vacaciones de invierno, los fines de semana y los feriados”.

La misión fue sobrevivir en esos tiempos de crisis. “En Puerto Valle supimos reconvertir nuestro modelo de negocio, hasta el momento orientado al turismo internacional, creando un nuevo enfoque estratégico hacia el mercado argentino”, explica Iasevoli. Protagonista del negocio del turismo al que le llegó la hora del despegue.

por Marcelo Alfano