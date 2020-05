Cuáles son las empresas ganadoras de la crisis mundial del coronavirus

La pandemia por el COVID-19 golpea países, sacude gobiernos, arrasa con sistemas de salud y también hunde mercados financieros. Las bolsas de todo el mundo se enfrentan a una crisis atípica, solo comparable con la Gran Depresión de 1929. De hecho, durante el primer trimestre del año, las 100 empresas más valiosas del planeta perdieron US$ 3,9 billones de su capitalización.

Sin embargo, en este contexto negativo, unas pocas organizaciones están capeando la tormenta e, incluso, logran revalorizar sus acciones. Hay compañías que tuvieron una repentina suba en sus ingresos y los pronósticos señalan que si se extiende la pandemia y sus consecuencias, podrían mejorar su valor en los mercados.

Por estos días, el índice bursátil S&P 500, uno de los más importantes de Estados Unidos y el más representativo de la situación real del mercado, muestra un panorama general a la baja, aunque algunos de sus componentes vieron disparar la cotización de sus acciones en medio de la crisis por coronavirus. En ese selecto y pequeño grupo de empresas, se destacan farmacéuticas, retailers y tecnológicas.

Al tope de ese ranking se ubica Regeneron Pharmaceuticals, enfocada en el desarrollo de un tratamiento para el coronavirus, cuya acción ha ganado casi 40% en lo que va de 2020. Su medicamento para la artritis (Kevzara) se está probando contra el Covid-19. Otra de las ganadoras es Newmont, la compañía minera de oro más grande del mundo, que tuvo un incremento del 36% a medida que el precio del mineral se disparaba como refugio de valor en medio de la pandemia. Este envidiable podio lo completa Citrix Systems, la multinacional que suministra tecnologías de virtualización de servidores, conexión en red, software y sistemas en la nube, que trepó casi 29%.

El cuarto puesto lo ocupa Netflix, cuya suba llegó al 28%. Si bien en muchos países casi todos tienen una cuenta para acceder a sus contenidos on-demand, su disparada radica en el gran potencial de crecimiento que ofrece en algunos mercados internacionales.

El top ten de esta lista de S&P 500 lo completan: Clorox, fabricante de productos de limpieza, cuidado personal y desinfección como la lavanda Ayudín (con un alza de su acción del 28%); SBA Communications, que opera infraestructura inalámbrica (24%); Vertex Pharmaceuticals, compañía biofarmacéutica estadounidense (19,2%); Digital Realty Trust, inversores inmobiliarios y en centros de datos (18,7%); y MSCI (antigua unidad del banco Morgan Stanley), ponderador de fondos de capital, deuda y otras herramientas de análisis de carteras, con un 17,9%.

El caso de Amazon. En este privilegiado listado, el puesto número siete le corresponde a la multinacional creada por Jeff Bezos, Amazon, que observó cómo sus ventas crecieron a la misma velocidad que se incrementó la demanda de sus servicios. Sin duda, es una de las compañías que más beneficios está obteniendo en medio de la pandemia y, por eso, no sorprende que sus acciones subieran un 22,3% en lo que va del año.

Como si fuera poco, el gigante del comercio electrónico y también competidor de Netflix alcanzó a mediados de abril la máxima cotización en bolsa de su historia: US$ 2.284,05 por título. Es decir que, para la firma, esta crisis sanitaria se corresponde con un aumento sin precedentes en sus volúmenes de negocios. Además, esta suba en el precio de sus acciones colocó la cotización total de Amazon por encima del billón de dólares.

Sin dudas, el momento particular que atraviesa la empresa de Bezos está estrechamente vinculado a las medidas de encierro decretadas en muchos países para combatir al coronavirus. Estas acciones tomadas desde un punto de vista sanitario pusieron en jaque a locales y tiendas físicas, dando un impulso todavía mayor a la compraventa online y llevando al comercio electrónico a cifras nunca registradas. En definitiva, si bien las medidas de aislamiento tomadas por las autoridades alrededor del mundo están complicando el funcionamiento o continuidad de muchos negocios, en otros pocos casos la situación parece proporcionalmente inversa.

Qué ven los inversores. Queda claro que, por el momento, los inversores están apostando por empresas que desarrollan vacunas, productos para la higiene personal, entretenimientos y servicios para los que no quieren salir de sus casas. “Qué acción sube o baja en el último mes es un poco de azar, no dice mucho de la empresa ni sirve como recomendación para invertir”, opina Nicolás Galarza, CEO de la fintech Quiena Inversiones. Y agrega: “Lo que subió el último mes o los dos últimos meses no habla, por ejemplo, del retorno del último año. Y los inversores saben que no deben ser mecánicos en sus decisiones ni actuar por miedo o euforia, sino poner toda su atención en el largo plazo”.

Lo cierto es que no todos los sectores responden de la misma manera y, precisamente, los inversores tratan de identificar cuáles serán los que tendrán mayor dinamismo después de la crisis. Según el economista Gustavo Ber, “parecería que todos apuntan a la tecnología y a las empresas vinculadas a la salud, dos sectores que lideran la incipiente recuperación de los mercados bursátiles”. De hecho, señala, “si las tecnológicas ya estaban caras, se escapan aún más respecto de otros sectores donde se cree que el impacto será mayor y, sobre todo, permanente en el tiempo”.

La historia demuestra que seguramente las bolsas del mundo se recuperarán, aunque muchas empresas recordarán el golpe del COVID-19 y deberán analizar la continuidad de su negocio. Otras, en tanto, seguirán aprovechando oportunidades para crecer, ya sea en contextos normales o de pandemia.