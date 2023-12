Los 5 superpoderes del líder 2024

A nivel mundial hay grandes movimientos e incertidumbres, los desafíos son cada vez más grandes y complejos. La inmediatez prevalece en todos los ámbitos. Nos encontramos con economías intentando recuperarse post COVID, algunos países han sido más exitosos que otros, Argentina claramente se ha quedado atrás. Sumado a eso, la preocupación que generan las guerras sucediendo de manera simultánea en diferentes partes del mundo. Rusia en Ucrania, Azerbaiyán en Armenia, Hamas en Israel y los conflictos armados en África. Como consecuencia, la diversidad está siendo cuestionada a través de campañas de odio.

El 2024 será un año de grandes cambios en Argentina. Con el nuevo gobierno van a modificarse completamente las reglas de juego y, por ende, los líderes de las organizaciones tendrán que contar con ciertos skills para poder ser exitosos en el nuevo contexto. Un clima de cambio es siempre un desafío. Más aún para aquellos que se incomodan en contextos con falta de certeza.

Por eso, existen competencias que son fundamentales para poder lograr una gestión exitosa en Argentina 2024. Resumí las cinco más importantes, me gusta llamarlos superpoderes:

1.Inteligencia Emocional: es la capacidad de entender, expresar y gestionar emociones de manera efectiva, tanto en uno mismo como también en las relaciones con los demás. Es la habilidad de utilizar esa comprensión para canalizar el pensamiento y el comportamiento.

Para un líder, cada vez es más importante haber transitado procesos de introspección y ser realmente conscientes de nuestros sentimientos y que nos define como personas. Solo así, y cuando cada uno está en paz con su verdadero yo, es que puede liderar desde otro lugar. Ese lugar es de plenitud, generosidad y verdadera empatía.

La inteligencia emocional es fundamental para poder enfrentar altos niveles de incertidumbre sin sentirse abrumado. Permite conectar con nuestras emociones, pero también contar con un alto grado de racionalidad. Además, al sentirse segura, la persona puede desplegar sus habilidades sociales libremente y construir relaciones duraderas. También permite que el líder disfrute plenamente de lo que hace ya que tiene herramientas valiosas para mitigar el estrés.

2.Orientación a resultados: la Argentina de 2024 va a estar llena de desafíos, se proyecta una inflación altísima en el primer trimestre y habrá grandes desafíos, pero también van a surgir muchas oportunidades nuevas. Tener una mentalidad que permite ver oportunidades donde otros solo ven desafíos es una habilidad especial. La persona orientada a resultados puede obtener hasta mejores logros en momentos de alta volatilidad porque puede mirar fuera de la caja.

Como características, son personas adaptables y persistentes. Saben cómo llevar adelante proyectos de manera exitosa y cuentan con pensamiento estratégico.

3.Liderar con optimismo: está muy ligada a la resiliencia donde prima la perseverancia además de la mente abierta y flexible. Donde algunos ven desafíos, otros ven oportunidades. El famoso vaso medio lleno en vez de vacío. Tomar el rol de protagonista en vez de ser víctima. Ante los desafíos más grandes lo importante es mantener una mentalidad proactiva y enfocarse en posibles soluciones en vez de ver solamente ver lo que no se podrá lograr. Confiar en cada uno de nuestros colaboradores y empoderarlos para que puedan lograr sus mejores versiones.

4.Mentalidad abierta al cambio: una persona abierta a escuchar todas las voces. Prima el aprendizaje continuo para poder superarse día tras día. Muchas veces escucho las frases “esto ya lo intentamos y no funcionó”, “ya lo hicimos”, “eso acá no se puede lograr”, “pero siempre se hizo de esta manera”.

Cada una de estas frases son totalmente negativas y obstaculizan el buen funcionamiento y desarrollo de cualquier empresa y equipo de liderazgo. Si ya lo intentaste seguramente fue en otro contexto. Hoy el contexto es diferente y podemos probar hacerlo de manera diferente. También pensar que no podés cambiar algo solamente porque siempre se ha hecho de esa manera es pensar en chico. Pensar en grande es revisitar tus procesos, desafiarlos constantemente y estar abierto a modificarlos cuando haga falta.

5.El perfil Innovador: esta es una persona creativa y curiosa que desafía el statu quo a diario. Busca anticiparse a las necesidades del mercado, los clientes, la organización y lograr alto impacto de manera consistente. Tiene visión a corto, mediano y largo plazo. Se adapta fácilmente al entorno y es altamente flexible. Su tolerancia al riesgo es alta.

El líder 2024 parece ser alguien que tiene superpoderes. Inteligencia emocional, orientación a resultados, liderar con optimismo, mentalidad abierta al cambio e innovador son las competencias que a mis ojos debería tener cualquier persona que lidere un equipo de alto desempeño en 2024. Sin estas cualidades será muy difícil que un líder pueda gestionar sin perder gente valiosa y negocios valiosos en el camino.

Muchas de estas habilidades se pueden entrenar, otras no tan fácilmente. Es responsabilidad de cada líder pensar en su equipo de reportes directo y analizar dónde pueden estar las brechas. El 2024 está a la vuelta de la esquina, ¿listos?

Sandra Olive es Managing Partner en Backers & Partners. Especializada en la búsqueda de Ejecutivos para la Alta Gerencia y Consultoría de Cultura y Liderazgo.

por Sandra Olive