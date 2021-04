Muebles ergonómicos: de la oficina al hogar

Trabajar con incomodidad física puede convertirse en un dolor de cabeza. Literalmente. Con el home office instalado como modelo de trabajo, muchos empleados descubrieron que pasar ocho o más horas sentados en la silla del comedor puede traducirse en malestar persistente.

Es por ello que el equipamiento de oficina dejó de ser solo un tema corporativo, para sumar el público hogareño. Ese desplazamiento implicó todo un aprendizaje para el comprador no experimentado y no pocos se equivocaron en el camino al adquirir productos de otras categorías o de mala calidad. Algunas de las referentes del rubro, en tanto, vieron acelerar la penetración de productos innovadores, como las cabinas acústicas, las denominadas “bike chair” (bicicletas con mesa de trabajo para pausas activas), los accesorios o los escritorios eléctricos regulables. Otras, pudieron concretar ambiciosos proyectos para ampliar la venta directa al público. Y finalmente están las que encontraron oportunidades con el rediseño de espacios, tanto por protocolos de bioseguridad, como por tendencias, como la de crear ámbitos relajados y colaborativos tipo “living”, para el trabajo conjunto, pero distanciado.

Pero todas reconocen que primero debieron enfrentar el cimbronazo del primer semestre del año pasado, con el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), dispuesto por el Gobierno nacional.

“En nuestro rubro, el 80% de las ventas está impulsada por el segmento corporativo, que el año pasado tuvo un freno fuerte. De a poco, reapareció la demanda y ahora, con la ley de teletrabajo, que exige a las empleadoras dotar de equipamiento ergonómico a los empleados que hacen home office, las firmas grandes comenzaron a invertir en mobiliario”, cuenta Roydon Pittock, director de Ventas de Novec. “Hubo más venta minorista, de una o dos unidades por transacción, pero en el primer trimestre las empresas comenzaron a llamar, a pedir cotización y, en algunos casos, a comprar sillas en volúmenes para sus empleados”, añade.

Novec incorporó hace un año las cabinas acústicas a su portafolio. El 95% del producto es de fabricación propia y viene en tres modelos de U$S 2.000, U$S 4.000 y U$S 7.000 más IVA y es un equipamiento pensado exclusivamente para el mercado corporativo. “Las oficinas amplias y abiertas tienen un problema, que es la falta de privacidad. La gente necesita su lugar, hablar, descansar. No podemos hacer todo en el entorno abierto”, argumenta Pittock.

“Empieza a aparecer la oficina híbrida, con distintas actividades dentro de un mismo sitio”, revela en tanto Alejandra Aczel, directora Comercial de Interieur Forma. “Algunas tareas se desarrollan en puestos de trabajo no asignados; otras, en salas de reuniones y también están las que se efectúan en lugares más descontracturados, como cafeterías”, describe. Apunta que, en esos ambientes, además de los típicos escritorios y sillas, se pueden incorporar sillones y puff. Con una historia de 60 años, Interieur Forma es una de las líderes del segmento e incluye en su portafolio la línea de la marca estadounidense Knoll, que fabrica en el país.

El producto estrella del equipamiento de oficina ergonómico es la silla - que tiene la particularidad de poder adaptarse a distintos cuerpos y tareas-, y los escritorios, que también se pueden regular con una botonera eléctrica y suman una opción para las pausas activas, porque dan la posibilidad de estar parado, grafica Aczel.

Contacto directo. El paso hacia nuevos modelos de ambientación se tradujo para el Grupo A2 en la oportunidad para conectar con el potencial cliente de una manera diferente. Junto a Patagonia Flooring y Fontenla, abrirá en mayo un espacio de 2.600 m2 en el último piso del Dot, dejado por Falabella, según adelantó a Noticias. El multiespacio se sumará a los tres locales que ya tiene en Norcenter (en Marcelo T. de Alvear y Uruguay), en Villa Crespo y en Avellaneda, donde está su planta. “El de Dot, será un nuevo punto de venta y tenemos la expectativa de seguir ampliando este tipo de centros comerciales”, señala Gabriela Kay, jefa de Ventas de la compañía. “Son tres empresas nacionales que tienen un gen muy parecido y cuyos dueños siguen estando muy presentes”, asevera.

La primera estrategia de Grupo A2 para enfrentar las consecuencias del aislamiento en la actividad comercial fue enfocar su producción en algunos modelos de sillas y, según Kay, la mayor complicación estuvo dada por la mutación de un esquema logístico de entrega de múltiples unidades a un solo cliente a trasladar una o dos por viaje.

Nuevos expertos. Según Google Trends, el mayor número de consultas de muebles de oficina en el famoso buscador de Internet se registró en julio del año pasado, lo cual coincidió con las ventas. “La demanda tuvo un pico fuerte entre julio, agosto y septiembre de 2020, con niveles que no se veían desde 2004 y un gran interés”, coincide Gonzalo Rondinone, director Ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA). “Definitivamente, hubo un cambio en el patrón de consumo: mucha demanda hogareña, principalmente por sillas de todo tipo, y algo de interés también por escritorios. Se empiezan a observar diseños que integran los muebles de oficina al hogar, con varias funciones”, afirma.

Sin embargo, no todos los fabricantes o importadores tienen estructura para vender directamente al público, por lo que, en su caso, acompañar el comportamiento de la demanda depende de los intermediarios. “Trabajamos con distribuidores, no vendemos al consumidor final. Es cierto, creció mucho el negocio para hogares, pero vender una silla para una persona lleva la misma operatoria que 200 a una. El cambio del paradigma del negocio genera más trabajo al distribuidor”, admite Juan Martín Danza, responsable de Marketing de la fabricante argentina Rolic. El periodo más difícil para la firma fue el comprendido para abril, mayo y junio del año pasado; luego, tuvo un repunte de la actividad. Su apuesta es competir en un mix de calidad-precio con los representantes de las marcas importadas, afirma Danza. “Hoy, el valor de una oficina premium ronda los US$1.200 el metro cuadrado y una silla importada está entre US$700 y US$900. La más cara nuestra cuesta $40.000”, detalla.

Pasar de los muebles del comedor a los ergonómicos suele ser un proceso no exento de errores para el usuario final, cuya compra no siempre se basa en información técnica.

“Una silla, que es un mueble fundamentalmente ergonómico, es algo muy complejo de diseñar”, explica Juan María Serrano, director de Ustatic diseño. “Para hacerlo, hay que ponerse en el rol del humano que lo va a usar, contemplar cuántas horas lo hará, si tiene que girar o no, entre otros múltiples factores. Las sillas de oficina tienen muchos detalles y correcciones posturales”, agrega.

Sebastián Biassi, responsable del Laboratorio de Muebles del área Madera y Muebles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y Diego Perello, responsable de Vinculación Tecnológica, del mismo sector del organismo, aclaran, por su parte, que no necesariamente un mueble ergonómico hace la diferencia. “Una silla que cumpla con los requisitos mínimos no sirve de nada sin un escritorio adecuado para tu altura. Lo más importante es evaluar el puesto de trabajo de manera integral, a lo que debe sumarse el buen uso por parte de la persona”, desarrolla Biassi.

INTI aporta un respaldo a los fabricantes, ya que, a pedido de ellos, pueden hacer una evaluación de un producto y emitir lo que se denomina un “informe de ensayo”, que posteriormente puede complementarse con recomendaciones para introducir cambios.

Con un usuario más experimentado, el mercado de muebles ergonómicos encontró una nueva oportunidad en el home office, la evolución de este paradigma laboral permitirá saber si este segmento dejará de ser para siempre materia exclusiva de los departamentos de Mantenimiento y Recursos Humanos de las empresa

por Alejandra Beresovsky