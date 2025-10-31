Cuáles son los nuevos destinos preferidos por los argentinos

Con una balanza muy desnivelada entre turismo emisivo y receptivo, Argentina se ha consolidado como un actor clave en la región, y los países del Caribe ven en este mercado un crecimiento exponencial de visitantes argentinos. El verano 2026 se proyecta con gran demanda de paquetes turísticos a distintos puntos caribeños tradicionales; aunque todo indica que Jamaica será el nuevo destino preferido por los argentinos para vacacionar.

El fuerte aumento del turismo emisivo de argentinos hacia el Caribe en los últimos dos años ya no es novedad. Por ejemplo, República Dominicana (Punta Cana) entre enero y abril de 2025 recibió más de 163.000 argentinos. Aruba aparece como otro de los destinos más elegidos: hasta agosto de 2025 más de 44.000 argentinos habían viajado a Aruba, un aumento del 128% en comparación con el año anterior, convirtiendo a Argentina en el principal mercado latinoamericano para la isla. Cancún en México sigue posicionándose entre los puntos del Caribe históricamente preferidos por los argentinos: solo entre enero y febrero de este año, 87.000 argentinos arribaron al país, un aumento interanual del 26%.

El Caribe registró un importante incremento de visitantes argentinos durante 2025, ubicando al país en el tercer lugar del ranking de emisores, solo detrás de Estados Unidos y Canadá. Esta tendencia era algo que ya se venía dando en los últimos años a pesar de las sucesivas recesiones económicas. Todo indica, por la gran cantidad de consultas y por el número de paquetes cerrados que ya tenemos vendidos, que para el verano 2026 el Caribe seguirá siendo el preferido por los argentinos.

Conectividad, precios y confianza. Uno de los factores clave que explica este crecimiento es la mejora relativa de la conectividad aérea hacia el Caribe, con un incremento en la oferta de vuelos directos y en la cantidad de frecuencias desde distintos aeropuertos argentinos. A esto se suma la mayor competitividad en los precios de los paquetes turísticos, favorecida por la amplia disponibilidad de all inclusive que permiten a las familias prever con antelación sus gastos en un contexto económico incierto. También influyen los planes de financiación, que se han convertido en una herramienta fundamental para que más viajeros puedan concretar sus vacaciones en el exterior.

Otro aspecto determinante es el atractivo climático del Caribe, que ofrece temperaturas cálidas y playas paradisíacas durante todo el año, contrastando con los meses de frío en el Cono Sur. Esto convierte al destino en un refugio ideal para los argentinos que buscan escapar del invierno local o aprovechar el verano en escenarios tropicales. Asimismo, la percepción de seguridad y hospitalidad en los principales destinos caribeños, sumada a la oferta cultural y gastronómica cada vez más variada, contribuyen a que el Caribe se consolide como la elección preferida de los turistas argentinos.

Jamaica, la revelación del último año. Cada vez son más las familias que consultan por Jamaica como alternativa para sus vacaciones, incluso por encima de destinos tradicionales como Cancún o Punta Cana. Entre los principales motivos que observamos, podemos mencionar su propuesta cultural, naturaleza exuberante y resorts con servicios all inclusive pensados para todas las edades.

En el último año, Jamaica se posicionó como la gran revelación del Caribe, impulsada por un creciente interés de familias y grupos que buscan experiencias más auténticas y diferenciadas. En comparación con otros destinos más masificados, la isla ofrece una combinación única de paisajes tropicales, junto con un fuerte componente cultural, marcado por la música reggae, la tradición rastafari y una gastronomía que mezcla influencias africanas, europeas y locales. Estos aspectos le otorgan un atractivo distintivo para quienes no solo buscan descanso, sino también un contacto más cercano con la identidad caribeña.

Otro elemento clave es la inversión en infraestructura turística que ha realizado Jamaica en los últimos años, con la apertura de resorts familiares de alta gama en zonas como Montego Bay y Negril, que ofrecen servicios all inclusive adaptados a distintos rangos etarios. Además, la isla ha diversificado su oferta de actividades: excursiones a cataratas como Dunn’s River, recorridos por plantaciones históricas, visitas a museos de música y propuestas de turismo de aventura en la selva. Todo esto ha permitido que Jamaica pase de ser un destino de nicho a consolidarse como una alternativa competitiva frente a clásicos como Cancún o Punta Cana, especialmente entre viajeros argentinos que buscan combinar relax con vivencias culturales y naturales únicas.

La experiencia del viajero argentino. El auge de destinos como Jamaica o Aruba se explica en parte porque muchos de los argentinos que hoy los eligen ya han viajado previamente a Punta Cana y buscan vivir una experiencia diferente sin perder la comodidad del Caribe. Si bien México con Cancún y Riviera Maya aparece como otra alternativa natural, la percepción de inseguridad en algunos de sus principales polos turísticos ha generado cierto retraimiento. En ese escenario, islas como Jamaica y Aruba se posicionan como opciones frescas y atractivas, con playas de calidad internacional, infraestructura hotelera de primer nivel y la tranquilidad que las familias valoran cada vez más al momento de decidir sus vacaciones.

Existen paquetes all inclusive a valores muy accesibles, desde USD 1.600 por persona con vuelos, hotel y traslados, lo que convierte a estos destinos en una elección que combina novedad, seguridad y buena relación precio-calidad. Los costos varían considerablemente —con propuestas que combinan vuelos desde Buenos Aires, hotel y all-inclusive— según la agencia y la categoría del paquete; y principalmente, con la antelación con que se contrate el viaje.

En Sí, Viajo no vendamos simplemente viajes: lo que ofrecemos es tranquilidad y confianza; la mejor combinación de servicio, calidad y valor, trabajando siempre con hoteles y aerolíneas de primer nivel.

*Ezequiel Mayoni es CEO de Si, Viajo

por Ezequiel Mayoni