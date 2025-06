Por qué los argentinos eligen viajar al exterior

En un contexto económico desafiante, las familias argentinas están protagonizando un fenómeno inesperado: el turismo internacional no solo se sostiene, sino que crece con fuerza. En el primer cuatrimestre de 2025, casi 6 millones de argentinos viajaron al exterior, según cifras oficiales. Unas 5.957.800 salidas de residentes argentinos entre enero y abril, lo que representa un aumento del 68,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Una tendencia que parece profundizarse de cara a las vacaciones de invierno.

Este comportamiento, que sorprende a muchos analistas, responde a una combinación de factores económicos y sociales. Por un lado, la apreciación del peso, la eliminación del Impuesto PAIS y la oferta de financiamiento en cuotas sin interés han mejorado el poder adquisitivo para viajes internacionales. Por otro, muchas familias priorizan el descanso, la experiencia compartida y el contacto con climas más cálidos como formas de escapar de la rutina local. La apertura cambiaria y la apreciación del peso generan un nuevo marco para el turismo internacional. Hoy las familias pueden acceder a financiamiento, sumar asistencia médica, y viajar a lugares que hasta hace poco parecían lejanos o inaccesibles. Según datos internos, los paquetes al Caribe representan cerca del 60% de las ventas para la temporada invernal, con un creciente interés en propuestas personalizadas, viajes multigeneracionales y servicios de concierge.

Un invierno con mirada internacional Los operadores turísticos confirman el fenómeno. Las vacaciones de invierno 2025 se perfilan como un punto de inflexión: a pesar del difícil contexto económico, las reservas para destinos internacionales muestran una dinámica positiva. Se combinan la necesidad de descanso y reconexión con la posibilidad concreta de pagar en cuotas, acceder a beneficios exclusivos y aprovechar un tipo de cambio más favorable. A pesar del complejo contexto económico, las vacaciones de invierno siguen siendo un momento clave para muchas familias argentinas que priorizan el descanso, el encuentro y las experiencias en el exterior. Con una combinación de cuotas, ofertas especiales y un tipo de cambio más favorable, destinos internacionales se vuelven accesibles y atractivos.

¿Qué destinos lideran las preferencias? Según datos de la industria, los argentinos siguen eligiendo el Caribe como primera opción, con Punta Cana, Bayahibe y Playa del Carmen a la cabeza. No obstante, también crecen los destinos cercanos, como Búzios y Porto Galinhas, y aparece una nueva sorpresa: Jamaica. Entre los destinos más elegidos figuran Punta Cana, Bayahibe, Playa del Carmen, y puntos cercanos como Búzios, Porto Galinhas, entre otros. En este contexto, Jamaica también empieza a destacar como una opción en crecimiento. Cada vez son más las consultas que recibimos en nuestra agencia sí,viajo, de familias que tienen intención de vacacionar en Jamaica durante sus próximas vacaciones de invierno, incluso por encima de destinos tradicionales como Cancún o Punta Cana. Entre los principales motivos que observamos, podemos mencionar su propuesta cultural, naturaleza exuberante y resorts con servicios all inclusive pensados para todas las edades.

Frente a este auge, las agencias de viajes están reformulando su propuesta comercial. Ya no alcanza con ofrecer un paquete estándar: hoy el foco está en la flexibilidad, la personalización y los servicios diferenciales. El nuevo desafío para las agencias de viajes está en ofrecer paquetes atractivos, flexibles y con valor agregado, que compitan no solo en precio sino en experiencia. Para eso, se vuelve fundamental la asesoría personalizada, el armado de itinerarios inteligentes y el acceso a servicios exclusivos que el viajero no siempre encuentra por su cuenta.

Una nueva oportunidad para el turismo emisivo Lejos de retraerse, el turismo emisivo argentino atraviesa una etapa de expansión. Las familias priorizan las vivencias compartidas, los destinos con clima cálido y la posibilidad de planificar con anticipación y flexibilidad. Este cambio está impulsando a las agencias y operadores a adaptarse rápidamente a una demanda más exigente, con nuevos intereses, expectativas y posibilidades económicas.

En este escenario, la industria turística local enfrenta el desafío -y la oportunidad-, de acompañar esta nueva era, acercando propuestas competitivas que respondan a un consumidor cada vez más informado, exigente y dispuesto a explorar el mundo.

*Ezequiel Mayoni es CEO y Fundador de sí,viajo.

