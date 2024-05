Estrategias inversoras: proteger y crecer tus ingresos frente a la inflación

Son una herramienta fácil de usar e implementar, pero la mayoría de la gente aún no aprovecha sus beneficios. Por eso te doy una guía clara y rápida de entender, para que sumes estos fondos a tus ahorros hoy mismo.

A partir de la baja sostenida en la tasa de interés de los plazos fijos, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) se afianzan como la alternativa más fácil y rápida para proteger el valor de tus pesos y hacerlos crecer mes a mes. Y aunque vemos que la inflación disminuye poco a poco, con un 8,8% confirmado para abril según el INDEC, sigue siendo importante no dejar los pesos quietos para que no pierdan valor todos los días.

A pesar de no requerir grandes conocimientos en inversiones y estar a la mano de cualquier usuario bancarizado, muchas personas todavía no saben de la existencia de los FCI y dejan pasar ganancias todos los días. Son la alternativa que siempre doy a quienes me consultan tanto por mail como en redes, y hoy te comparto la información básica para que te animes vos también.

¿Qué son los Fondos Comunes de Inversión? Explicado de una manera muy simple, son la herramienta que te ofrece tu banco para invertir tu dinero por vos y darte ganancias todos los días. Como la entidad se encarga de todo el proceso, no es necesario tener conocimientos previos, solamente la decisión de hacer algo con el dinero que tenés. En todo momento accedés a la información de tus fondos, los resultados (ganancias), tenencia valuada y más datos. La inversión se realiza a través de la suscripción de cuota partes, que luego podés retirar en forma parcial o total según los plazos establecidos por cada FCI (puede ser inmediatamente o en 24 a 48 horas) No se requieren grandes montos para empezar, con 1000 pesos podés constituir tu primer FCI y empezar a ver cómo funcionan.

En el caso de las billeteras virtuales, funcionan de manera muy similar, pero tienen dos diferencias importantes:

Que la opción de inversión es una sola, es decir, no se puede elegir un Fondo entre varias opciones, sino que tu cuenta remunerada te paga un porcentaje ya establecido todos los días. Una gran ventaja de esta opción es que el dinero se libera inmediatamente, algo muy útil cuando necesitás disponer de ese saldo en el momento (por ejemplo, en la caja del supermercado o al momento de cargar combustible o la SUBE)

¿Cómo empezar a invertir en un Fondo Común de Inversión? Simplemente vas a buscar la opción en el menú de tu homebanking y seguir los pasos que requiere tu banco. Es probable que te soliciten hacer primero tu perfil de inversor (es un test simple con muy pocas preguntas) y ya está todo listo para que realices tu primer aporte. Es importante que tengas en cuenta el horizonte de inversión de cada fondo (es decir, el plazo recomendado para dejar ese dinero invertido) según tus objetivos y lo que quieras hacer con tu dinero.

Fondos Money Market o Mercado de dinero en pesos: invierten en cuentas remuneradas y deudas a corto plazo. El horizonte de inversión es de una semana o menos y recibís el rescate de tus cuotapartes en el momento. Ideal para guardar dinero por pocos días (por ejemplo, una parte grande de tu sueldo hasta que vence tu tarjeta de crédito)

Fondos de renta fija o variable en pesos. El horizonte de inversión es de 12 o 24 meses y tu dinero se invierte principalmente en acciones, título de deuda pública nacional y Letras del Tesoro, entre otros. Es útil para guardar dinero a mediano plazo, como por ejemplo para un gasto grande anual, vacaciones, etc.

Existen también opciones de FCI en dólares, pero a muchas personas les da un poco de temor empezar por ahí. Por eso mi recomendación es que puedas familiarizarte primero con las alternativas en pesos, y luego como segundo paso ya sí pensar en los dólares, para diversificar aún más tus opciones.

Es importante destacar que los rendimientos pueden fluctuar según el FCI elegido y en qué invierte esa opción, pero el dinero no se pierde. Puede haber más o menos ganancias, más cuando se trata de una inversión a mediano plazo, y por eso es importante tener en claro los objetivos para ese dinero para poder elegir la opción más conveniente.

Los FCI son una excelente opción para sacar dinero “de la vista”, sobre todo para quienes les cuesta tener control cuando hay algo de dinero sobrante. Si salimos de la lógica de los últimos años de solo gastar y gastar porque mañana va a estar más caro, y vemos más allá de fin de mes, esta alternativa es ideal. Pensar en unas minivacaciones en algún momento del año, reformas en la casa y cualquier otro objetivo fuera del simple hecho de gastar y nada más.

¿Qué te gustaría hacer con tu dinero de acá a diciembre 2024? ¿Qué presupuesto necesitás para lograrlo? Por supuesto todavía estás a tiempo de empezar, y ahora que ya conocés la información básica sobre los FCI, solo resta elegir uno y empezar.

Celeste Sánchez es comunicadora especializada en finanzas familiares y creadora de @dineroenorden

por Celeste Sánchez