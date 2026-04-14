Circulación por banquina en Argentina: una infracción grave que sigue siendo frecuente en rutas y autopistas

La circulación por las banquinas es una de las infracciones más cometidas, junto con el exceso de velocidad. A pesar de que desde hace algunos años se han intensificado el control y la sanción de los conductores que la cometen, es una falta que sigue vigente en rutas y autopistas del país.

El Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara del sector vial con presencia en el GBA, CABA y en varias provincias argentinas, quiso conocer la opinión y el nivel de conocimiento que conductoras y conductores tienen sobre las banquinas.

Mediante un sondeo telefónico, preguntó en primer lugar: “¿Con qué frecuencia utiliza las banquinas cuando circula por rutas o autopistas?” Así, el 86,3% dijo nunca utilizarlas; el 8,1% sostuvo “casi nunca”; el 3,6% declaró usarlas de vez en cuando; y sólo el 2% admitió hacerlo casi siempre.

Según la ley de tránsito nacional, la banquina es la zona de la vía contigua a una calzada pavimentada, definida como una zona de detención por fuerza mayor o como una vía de escape en caso de emergencia. Además, la normativa vial define en su artículo 48, que está prohibido usarla como un carril más de circulación fuera de los casos de emergencia.Y a su vez, el artículo 42 regula los adelantamientos y establece que sólo se pueden realizar por la izquierda, lo que también inhabilita que un auto “pase” a otro por la banquina.

“La ley prohíbe estacionar y detenerse en la banquina, así como su uso como zona de descanso, carga o descarga de bienes o pasajeros, fuera de cualquier situación que no sea de emergencia. Sólo pueden circular ambulancias, fuerzas de seguridad y bomberos, o bien vehículos particulares en caso de avería mecánica o de requerir asistencia inmediata, siempre con la señalización adecuada y por el menor tiempo posible”, explicó el vocero del Observatorio Vial, Facundo Jaime.

En la encuesta también se quiso conocer la visión que los conductores tienen de los demás. Entonces, se preguntó "¿Con qué frecuencia crees que los demás conductores utilizan las banquinas cuando circulan por rutas o autopistas?". Y el 75% dijo que lo hacen casi siempre; el 15% que las utilizan de vez en cuando; el 6 % eligió la opción casi nunca; y solo para el 4% los demás conductores nunca circulan por la banquina.

Por último, para medir el grado de conocimiento de la normativa vial, se preguntó sobre cuáles son las situaciones en las que usan las banquinas porque las consideran permitidas para circular. Así, el 45% dijo que lo hace si el tránsito se encuentra detenido por un siniestro vial; el 25% afirmó que las usa como vía de escape ante una congestión; el 15% admitió usarlas para detenerse a descansar; y el 15% restante, decidió no contestar.

“Los datos del sondeo muestran que, si bien la mayoría de los conductores afirma no utilizar la banquina, consideran que el resto de los conductores sí lo hace. Es decir que creen que es una falta grave que se realiza con frecuencia. También se puede observar que al indagar sobre los motivos por los que podría hacerlo se observa un fuerte desconocimiento de la norma o la decisión de no cumplirla de manera explícita. Desde CECAITRA siempre destacamos la importancia de la educación vial. Un conductor o peatón que tiene la información necesaria para salir a la calle, y cumple con las normas, tendrá menos probabilidades de protagonizar un siniestro vial”, finalizó Facundo Jaime.