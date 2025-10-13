Siete de cada diez conductores aseguran señalizar correctamente sus maniobras, según un relevamiento de CECAITRA

La comunicación al conducir es fundamental para prevenir siniestros viales. Así lo indica una reciente encuesta del Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial, que analizó cómo los conductores utilizan las luces de giro y las balizas al manejar.

El estudio revela que las y los conductores realizan múltiples maniobras por hora, principalmente en zonas urbanas, y que comunicar esas acciones correctamente resulta imprescindible para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Percepción sobre el comportamiento de los demás al volante

El sondeo de CECAITRA indagó primero sobre cómo perciben los conductores el comportamiento de los demás. Ante la pregunta: “¿Con qué frecuencia creés que el resto usa la luz de giro al momento de doblar y las balizas al detenerse?”, el 72% respondió que solo “a veces” ve a otros señalizar correctamente; el 21% sostuvo que “nunca” lo hacen; y apenas el 7% dijo que “siempre” lo hacen de forma adecuada.

“Lamentablemente es muy frecuente escuchar bocinazos o algún exabrupto cuando otro vehículo gira, se detiene para estacionar o intenta ingresar a un garaje sin comunicar la maniobra mediante las luces de giro o las balizas. Y también, aunque sea erróneo, es habitual ver que un automóvil lleve sus balizas encendidas y no esté detenido, provocando frenadas peligrosas”, explicó el vocero del Observatorio Vial de CECAITRA, Facundo Jaime.

Autopercepción de los conductores

Luego de consultar sobre lo que observan en otros, el estudio abordó la autopercepción: “¿Con qué frecuencia usás la luz de giro al momento de doblar y las balizas al detenerte?”

En este caso, el 65% garantizó que “siempre” señaliza en tiempo y forma; el 25% dijo hacerlo “a veces”; y solo el 10% reconoció que “nunca” comunica sus maniobras.

“Según la encuesta que realizó el Observatorio, los conductores se autoperciben como responsables y cumplidores de las reglas básicas de tránsito, pero observan que los demás no lo son. La idea de este sondeo es visibilizar la importancia que tiene la comunicación en el tránsito. Si cada persona señaliza de manera correcta cada maniobra que realiza, las probabilidades de protagonizar un siniestro disminuyen”, agregó Jaime.

Uso incorrecto de las balizas en condiciones de baja visibilidad

Por último, la encuesta evaluó el nivel de conocimiento sobre el uso de las balizas. Se les consultó a los participantes si, en condiciones de baja visibilidad (como niebla, humo o lluvia intensa), debían utilizarse las luces intermitentes.

Solo el 53% respondió correctamente que no deben usarse en esas situaciones, mientras que el 47% se equivocó, creyendo que sí deben encenderse durante la conducción.

El inciso e) del artículo 47 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que las luces intermitentes o balizas deben utilizarse únicamente para “señalar la detención en una zona peligrosa o la realización de maniobras riesgosas”. Por lo tanto, no es correcto su uso como método para aumentar la visibilidad del vehículo, ya que puede generar confusiones y frenadas inesperadas.

“Que casi la mitad de los conductores salga a la calle con la idea de utilizar balizas en situaciones de baja visibilidad es un dato que debe alarmarnos. Debemos hacer hincapié en que se trata de una acción que puede provocar, además de confusión, accidentes. Conocer la normativa vial y aplicarla correctamente puede prevenir un siniestro”, finalizó Jaime.

Educación vial para prevenir accidentes

Desde CECAITRA destacan la importancia de reforzar la educación vial y el respeto por las normas de tránsito, con el objetivo de reducir los accidentes en calles y rutas de todo el país. Comunicar correctamente cada maniobra y conocer el uso adecuado de las señales luminosas puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un siniestro evitable.