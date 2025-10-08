San Isidro Jazz 2025: programación, sedes y artistas del festival que celebra 15 años de historia

San Isidro se convierte cada mes de octubre, desde hace 15 años, en la capital del jazz argentino, con una amplia gama de shows con los más destacados artistas del género. Los conciertos se realizan en espacios públicos de las distintas localidades de San Isidro (Villa Adelina, Boulogne, Martínez, Beccar, el Bajo) y como siempre el escenario principal es en los jardines del histórico Museo Pueyrredón para esta gran fiesta del jazz.

“El festival convoca a los amantes del jazz y también a los que no lo frecuentan tanto a compartir el espacio público y disfrutar de una enorme grilla de grandes artistas. Una iniciativa que reúne el esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado”, sostuvo Carolina Ruggero, subsecretaría de Cultura de San Isidro sobre el destacado encuentro anual que tiene la dirección artística de Hernán Román.

Para conocer toda la programación:

https://www.sanisidro.gob.ar/municipio/cultura/sanisidrojazz