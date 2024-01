Agilidad a la Gorra, un emprendimiento que continúa dando que hablar

Han pasado un poco más de 20 años del nacimiento formal de la Agilidad, y hasta el momento no existía una herramienta física que trasladara al día a día de las personas esta filosofía. La iniciativa liderada por Her Gorino, “Agilidad a la Gorra”, fue en 2023 la primera en pensar fuera de la caja y apostar a desarrollar una agenda física que traslade esta filosofía al día a día de su comunidad.

“Durante toda mi carrera como coach en agilidad siempre quise tener algún tipo de herramienta que me ayude a priorizar, planificar y definir objetivos, haciendo uso de técnicas y buenas prácticas que hoy en día organizaciones y equipos utilizan por medio de la agilidad” nos comparte Her.

Her y su equipo entendieron que toda necesidad puede ser una oportunidad y decidieron ponerse manos a la obra: “Era Agosto del año pasado y nos encontrábamos definiendo nuestros objetivos para 2024. En ese momento anhelábamos tener una herramienta que nos ayude a organizarnos y focalizarnos” recuerda Ale Gorino.

En un principio pensaron en utilizar alguna herramienta digital ya existente en el mercado, algún cuaderno físico o planner, pero a los pocos minutos, se dieron cuenta que esa solución albergaba varias problematicas “Hoy en día nuestra comunidad ya utiliza alguna u otra herramienta pero las mismas no terminan siendo efectivas, no solo abandonan el uso de las mismas sino que también el seguimiento de sus objetivos y todo aquello que desean para su año. Hoy no existe una herramienta que te invite a pensar fuera de la caja” reflexiona Her.

En Agosto de 2023, el equipo de “Agilidad a la Gorra” tuvo una idea que podría generar un “antes y después” en el mercado de las agendas. Antes de avanzar, decidieron consultar su idea con la comunidad. “Todo lo que hacemos es para nuestra comunidad, tenemos como equipo un propósito genuino por mejorar su día a día, compartiendo desde nuestra filosofía de vida hasta los lentes con los cuales vemos la realidad. De esta forma queremos acompañarlos y trabajar junto a ellos en alcanzar su mejor versión” nos comparte Her.

Los resultados fueron una sorpresa. En Diciembre de 2023 fue el lanzamiento de la agenda y en tan solo 2 semanas, lograron agotar su stock de 200 unidades. “Decidimos ir más allá de lo que se considera una agenda, diseñamos una herramienta que ayuda a nuestra comunidad a pensar que quieren de su 2024 y para qué. A lo largo de sus 252 carillas dibujadas 100% a mano por Sary Peredo (Visual Thinker de Agilidad a la Gorra), podrán encontrar distintas propuestas, dinámicas, y preguntas que permitirán a nuestra comunidad poner foco en lo importante, definir sus objetivos para el año e ir tras ese 2024 que están deseando”, revela Her.

Mirando hacia el futuro, Her Gorino nos revela “La agenda fue tan solo el comienzo, para este 2024 tenemos planificado el lanzamiento del primer merchandising relacionado a agilidad, cómo remeras, buzos, tazas y cuadernos, que nos permitirán atravesar la pantalla, contagiar de optimismo y acompañar de cerca a nuestra querida comunidad”.

¡Conocé al equipo!

Her Gorino (Instagram): @hergorino

Her Gorino (LinkedIn): https://www.linkedin.com/in/hergorino/

Sary Peredo (Instagram): @piensocondibus

Ale Gorino (LinkedIn): https://www.linkedin.com/in/alegorino/

Agilidad a la Gorra (Instagram) @agilidadalagorra

por CEDOC