¿Blanqueo o no blanqueo?

¿Cuáles son las principales características del Régimen?

La fecha de regularización será el 31/12/2023 y la opción de adhesión es hasta el 30/04/2025, excepto para el efectivo en el país y en el exterior, cuya fecha es el 30/09/2024 y aún no se ha prorrogado.

Para el resto de los bienes, dependiendo de cuándo decida adherirme, regirán los siguientes plazos de adhesión y alícuotas, con una Franquicia o Mínimo no imponible, de USD 100.000:

Adhesión hasta el 30/09/2024. Impuesto del 5% sobre el excedente.

Hasta el 31/12/2024. 10%.

Hasta el 31/03/2025. 15%.

Plazos prorrogables por el Poder Ejecutivo hasta el 30/06/2025.

Caso especial para el efectivo

Cabe detenernos en las particularidades del dinero en efectivo en el país y en el exterior, el cual tiene un tratamiento especial. En ambos casos, deberá depositarse en una cuenta bancaria para adherir al blanqueo, y hay tiempo hasta el 30/09/2024.

El dinero en efectivo, traído al país para su regularización, deberá pasar por una Cuenta Especial de Regularización de Activos, también conocida como CERA.Y la novedad es que, en caso de pasar por una CERA, tendrá un mínimo exento de USD 100.000.

Aquellos que depositen hasta dicho importe, podrán disponer del mismo el primero de octubre o utilizarlo antes para operaciones debidamente documentadas, como podría ser la adquisición de un auto, un inmueble, entre otras.

Ahora bien, los que regularicen más de USD 100.000, dispondrán del dinero, sin ser pasibles de retención del impuesto especial, a partir del 01-01-2026.

Pero, y aquí lo más importante, aquellos que depositen en una CERA tendrán la posibilidad de invertirlo, sin abonar impuesto en:

Una Cuenta Comitente Especial (CCERA), en determinado grupo de Acciones, Obligaciones Negociables, Títulos Públicos y FCI.

Proyectos inmobiliarios que cumplan determinadas condiciones.

Utilizarlo para abonar el impuesto especial del Blanqueo.

¿Cuáles son los principales Beneficios de adherir al Régimen?

El principal beneficio es el Tapón Fiscal. Simplificando mucho el concepto, el mismo implica que si la persona blanquea todos sus bienes, el fisco no podrá ajustar los consumos anteriores al 31/12/2023. El otro atractivo del Régimen se corresponde con la tranquilidad de quedar regularizado habiéndose ahorrado todos los impuestos nacionales que no se han abonado, por ejemplo: Ganancias (hasta 35%), salidas no documentadas (35%), IVA (21%), Bienes Personales (2,25%), entre otros.

Por estos beneficios, sobre todo por el Tapón Fiscal, es que consideramos extremadamente atractivo el Régimen y superador respecto a los blanqueos anteriores.

Jorge Alejandro Murace - Co-founder at PMP - Contabilidad & Consultoría

Contador Público (U.N.L.P.)

C.P.C.E.P.B.A.: T° 140 F° 6

C.P.C.E.C.A.B.A.: T° 349 F° 177

Mail: [email protected]

Celular: +54 9 11 2469-7504

Linkedin: linkedin.com/company/pmp-estudio-contable-consultora

Instagram: @pmpestudio

por CEDOC