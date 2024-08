Claudia Perrotta: Una Trayectoria de Premios y Reconocimientos Artísticos

Claudia Perrotta, una voz influyente en el mundo del arte visual, ha tejido una carrera de éxitos y reconocimientos. Su participación en Salones y Bienales Nacionales ha sido un pilar en su desarrollo artístico, proporcionándole desafíos que han validado su trabajo y le han otorgado satisfacciones inmensurables. Ser seleccionada y premiada entre cientos de participantes es un testimonio de su talento y dedicación.

El 1er Premio Salón Nacional de Artes Visuales en Río Cuarto, Córdoba, no solo reconoció su serie “Masa Crítica”, sino que también incorporó su obra al patrimonio cultural de la provincia, un honor que Perrotta valora profundamente. Su éxito continuó en el VII Salón Nacional de Pintura Vicentin, donde su obra resonó con un jurado de renombre, ganando el primer premio en una competencia de más de 500 obras.

Perrotta atribuye su consistencia en la excelencia a la honestidad y la constancia. Con más de 30 años de experiencia, su obra ha evolucionado, manteniendo siempre un diálogo íntimo con sus pensamientos y emociones. El tercer premio en el V Premio de Pintura Banco de Córdoba marcó otro hito en su carrera, demostrando su habilidad para adaptarse y transformar su estilo y técnica.

Mirando hacia el futuro, podemos esperar que Claudia Perrotta continúe su búsqueda artística, siempre rodeada de arte y compartiendo su visión única con el mundo. Su trayectoria es un faro para artistas emergentes y un recordatorio del poder del arte para conectar, comunicar y conmover.

Claudia, al mirar hacia atrás en tu participación en diversos Salones y Bienales Nacionales, ¿cómo sientes que estos reconocimientos han influido en tu carrera artística?

-A lo largo de mi camino como artista visual participé y sigo participando, de diferentes Salones Provinciales y Nacionales. Gran parte de mi carrera, diría que, desde un inicio hacia la mitad, me interesaba más trabajar y exponer mis obras en galerías o museos, pero desde ya hace muchos años comencé paralelamente y rutinariamente a participar de dichos concursos.

Entendí que un artista de profesión tiene que pasar por estos desafíos, que no siempre son gratos o no siempre coinciden con el propio criterio artístico. Pero no solo generan un reto con uno mismo, sino que ayudan a validar el propio trabajo.

El solo ser seleccionado en un salón es una gran satisfacción y más aún al obtener algún tipo de reconocimiento, se comparte con artistas de diferentes provincias, generalmente son convocatorias donde envían cientos de obras de distintas partes del país y quedar entre los finalistas es ser afortunado.

-Con el tercer premio en el V Premio de Pintura Banco de Córdoba, ¿cómo ha evolucionado tu estilo o técnica desde entonces y qué podemos esperar de tus futuras obras?

Desde la obtención del tercer premio en este prestigioso salón, mi obra fue mutando hasta llegar a lo que trabajo actualmente, pero en todas las obras, sea de la serie que sea hay un hilo conductor que me representa o mi sello, que hace que se unan en el lenguaje pictórico.

En cada nueva serie emprendo diferentes desafíos, intentó darle un giro distinto de la serie anterior, por ejemplo, en la serie actual incorporó la fotografía y los objetos en cerámica.

Mis obras siempre forman parte de una serie determinada, con temáticas que atraviesan mi vida en el momento que las estoy concibiendo.

Desde la serie “Puente” a la que pertenece la obra premiada, realicé tres series más, “Jane/Todas ellas”, “Masa Crítica”, “Paraísos Fragmentados” y la que trabajo actualmente “Donde habita la permanencia”, cada una cuenta con un promedio de 80 obras de diferentes formatos, soportes y dimensiones. Concluye la Artista..

Datos de Contacto:

Instagram: @claudiaperrottaarte

Web: claudiaperrotta.wixsite.com/claudiaperrotta

por CEDOC