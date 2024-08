¿Carreras terminables o interminables? - Columna de la Lic. Luciana Comerci

Un motivo de consulta habitual en el consultorio suele ser la imposibilidad para terminar la carrera universitaria, cuando no, terminar otro tipo de relaciones: de pareja, laborales, u otros vínculos que generan malestar. Y no he usado ingenuamente la expresión “otro tipo de vinculo”, porque eso es lo que se genera con las carreras cuando se extienden por demás en el tiempo.

En esta oportunidad entonces, me centraré en invitar a reflexionar sobre el primero de los ejemplos, mas podría quizá pensarse de forma ampliada, siempre rescatando las diferencias y singularidades de cada caso, ya que toda generalización obtura la posibilidad de análisis.

En la escucha de estas enunciaciones he encontrado un hilo conductor: ser estudiante se vuelve un aspecto de la identidad de ese sujeto, al punto que, si no es eso, entonces ¿qué se es? Y he allí el punto de dolor, ese pellizco de médula que hace que surja la angustia asociada, el malestar. La pregunta por la propia identidad que se ha venido armando como una perla, cada vez más dura y resistente.

La identificación casi totalizada a la carrera y la fijación a esa identificación se vuelve un todo para esa persona a quien parece aquejarle no poder avanzar, pero es necesario plantear la pregunta de “qué implica el ser estudiante de medicina/ abogacía/ etc.” para ese sujeto.

Es habitual encontrar, en el discurso, que la concreción de ese proceso está quizá relacionada más con proyectos de Otros significativos -padres, pareja, familia en general, o bien amistades- que a deseos propios. Es necesario entonces hacer un parate para recordar que toda elección de carrera profesional ha de ser parte de un proyecto de vida “propio” para que pueda ser valorada y deseada como tal y así tener en todo caso más chances de concluirla. ¿Por qué digo “tener más chances”? Porque aun cuando tenga que ver con el propio deseo, no siempre sucede que el sujeto puede vérselas con el mismo y opta por vías evitativas para su concreción.

Volviendo entonces al punto de la identidad que brinda una carrera universitaria, cabe recuperar que la identidad no es sino el conjunto de identificaciones a distintos rasgos o aspectos. Si pensamos que en la carrera se producen estos anclajes identificatorios, también será posible analizar qué sucede cuando no se logra proyectar a futuro algo de eso. Quiero decir, si todo está enquistado, fijado, en el ser estudiante de esa carrera, nada está puesto en ser profesional de esa disciplina. Si no hay algo de la mirada a futuro libidinizado –es decir interpretado como posible fuente de placer potencial- realmente por el sujeto, no habrá posibilidad de avanzar hacia ello. Una vez más, solo es posible la concreción placentera de un proyecto, cuando es quien desea ese proyecto el que transita el proceso; de lo contrario, en el mejor (o peor quizá) de los casos, sucederá, pero con padecimiento.

De hecho, es frecuente también, al concluir la carrera, la sensación que en palabras se traduciría como ¿“y ahora esto cómo se hace?” (entendiendo por esto a la praxis)

Es entonces como pareciera que la dilación de la carrera va dándose progresivamente en ese “empastamiento” que se genera con la viscosidad del deseo no cumplido.

También habrá que pensar en los “no deseos” de los otros que se depositan en la realización personal de esa persona. Poder desentenderse de lo que los otros dicen de uno para enfocarse en la propia pregunta, la subjetiva, será condición necesaria para vivir en definitiva. Pero ojo, ese vivir es la “propia vida” no la que los demás piensan para uno. Y suena mucho más sencillo de lo que en realidad es. Todo proceso analítico en definitiva trabaja hacia tal fin.

por CEDOC