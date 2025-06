Evitá problemas y dolores de cabeza: lo que nadie te cuenta sobre los seguros

¿Cómo ven el mercado de seguros en Argentina?

Hoy el mercado está lleno de aseguradoras, pero la realidad es que pocas cumplen como deberían, y muchas personas no lo saben hasta que tienen un siniestro. “Actualmente, las compañías que responden en tiempo y forma son pocas. Hasta se podrían contar con los dedos de una mano”, explican desde PRATS Asesores de Seguros.

¿Por qué hay aseguradoras que no cumplen?

Porque muchas cuentan con complicaciones financieras y dificultades para pagar siniestros, tanto a sus asegurados como a terceros. Incluso algunas con fuerte presencia publicitaria han sido inhibidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación o directamente han desaparecido.

¿Alguna vez tuvieron problemas así con una aseguradora?

No. Y no deberíamos tenerlos. Somos muy cuidadosos al elegir con quién trabajamos y no nos interesa vender masivamente cualquier seguro. Siempre elegimos aseguradoras de primera línea, porque buscamos garantizar respaldo y solvencia a quienes confían en nosotros. Preferimos trabajar con responsabilidad y tranquilidad, sabiendo que si algo le pasa a un cliente, vamos a poder responder como corresponde.

¿Qué hay que tener en cuenta para estar protegido con un seguro?

Hay varias cuestiones a considerar. Primero, elegir una aseguradora confiable y sólida. Segundo, revisar cuidadosamente las coberturas y condiciones de la póliza para evitar la famosa "letra chica", que puede dejarte sin protección. También es fundamental controlar que las sumas aseguradas sean adecuadas. Si están desactualizadas o mal calculadas, puede haber grandes problemas al momento del siniestro.

¿Elegir un seguro por precio, es correcto?

El precio es un factor importante, pero elegir un seguro solo por ser barato es un error. Lo barato puede salir caro, especialmente cuando se trata de proteger tu auto, tu hogar, tu familia o tu negocio. Más allá del costo, lo más importante es la solvencia de la compañía, su reputación y cómo responde ante un siniestro. De nada sirve pagar menos si, cuando necesitás que te respondan, no lo hacen o lo hacen tarde.

¿Qué pasá con los seguros que venden los bancos?

Los bancos son agentes institorios: pueden vender seguros, pero no son asesores especializados. Y eso se nota cuando hay un problema. Ante un siniestro, lidiar con la burocracia del banco puede ser una complicación más. Una cosa es vender, y otra muy distinta es asesorarte para que estés bien protegido.

En resumen, ¿qué consejo final le darían a alguien que busca tranquilidad y respaldo al contratar un seguro?

Que no se deje llevar solo por el precio, la publicidad o promesas vacías. Un seguro no es un gasto: es una inversión en tranquilidad. Y como toda buena inversión, necesita estar bien hecha. Por eso, es clave contar con el respaldo de una aseguradora sólida y el asesoramiento de un profesional de confianza que piense en lo que necesitás, no en lo que le conviene venderte.

Datos de contacto

11 6860-0299 (Agustin Prats) / 11 6268-3331 (Ariel Prats)

Web: https://pratsproductoresdeseguros.com

Instagram: pratsproductoresdeseguros

Dirección: Bahía Blanca 115, Wilde

por CEDOC