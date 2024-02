Inés Urdaniz: Descubriendo el Mundo del Coaching

¿Pero qué es realmente el Coaching? Inés nos lo explica.

Año tras año más empresas e individuos eligen contratar un Coach para impulsar su potencial y lograr sus objetivos, pero ¿En qué consiste realmente esta disciplina?

Inés Urdaniz, Coach Ontológica Profesional y Coordinadora de Recursos Humanos, cuenta con más de 4 años de experiencia acompañando a empresas e individuos a lograr el máximo desarrollo personal y profesional, aplicando conceptos y técnicas especificas provenientes de la Psicología, PNL, Filosofía y Comunicación. Luego de certificar como Coach Ontológica, profundizó sus estudios con el programa “Mastering Coaching Skills” liderado por Elena Espinal y Adriana Rodriguez, Master Certified Coaches y con la Diplomatura en Psicología Laboral de la Universidad de Belgrano.

Entrevistamos a Inés con la intención de saber más acerca del Coaching y su metodología de aplicación.

¿Qué es un proceso de Coaching?

La Asociación Española de Coaching define El Coaching como un proceso de entrenamiento individualizado que emplea un gran número de herramientas provenientes de distintas disciplinas que tiene como gran objetivo conseguir una mejora en un aspecto específico de la persona.

El Coaching Organizacional se emplea en su mayoría a través de talleres teórico-prácticos y/o sesiones de coaching grupal, mientras que los procesos individuales constan de sesiones personalizadas, aplicando el método de indagación socrático para promover el autodescubrimiento.

El coach no te dice (o no te debe decir) lo que tienes o lo que tienes que hacer. No diagnostica, no juzga, no prescribe. Un Coach te ayuda a descubrir, a buscar soluciones y fundamentalmente a pensar por ti mismo.

¿Cómo puede ayudarme un Coach?

Para responder esta pregunta voy a extraer una cita del libro “La Empresa Consciente”, de Fredy Kofman:

“¿Usted condujo alguna vez un automóvil mientras conversaba o soñaba despierto, para comprobar luego que había elegido la salida equivocada? Si bien no había perdido literalmente la consciencia, su atención se había debilitado. Detalles importantes como su locación y las acciones importantes para alcanzar su meta habían dejado de ocupar el primer lugar entre sus pensamientos. Tenía los ojos abiertos, pero no veía. Esta es una mala manera de manejar, y una manera aún peor de vivir.”

Junto a un coach entrenarás tu habilidad de percibir e interpretar tu mundo interior y el mundo que te rodea para poder actuar de una manera que honre tus necesidades, valores e intenciones; te ayudará a establecer metas concretas y te brindará herramientas para garantizar la realización de los objetivos que te propongas.

¿Cuáles son los problemas más comunes para los que el Coaching puede ser la solución?

Un coach no es un profesional de la salud mental ni puede ni debe tratar aspectos esenciales de la mente. Cuando pensamos en contratar un Coach debemos pensar que vamos a adentrarnos en un proceso de reflexión, autoconocimiento y establecimiento de objetivos para alcanzar la realización personal y/o profesional.

Algunas de las necesidades más frecuentes planteadas por los clientes son:

Aumentar la productividad y efectividad

Aumentar el bienestar en algún ámbito particular

Desarrollar habilidades de comunicación, gestión del tiempo, gestión emocional, liderazgo y management de equipos

Formación de equipos de alto rendimiento

Desarrollar habilidades comerciales y para la generación de contextos de confianza

Incapacidad de eliminar patrones de pensamiento limitantes

Autoconocimiento: elevar mi consciencia sobre quien soy y que deseo

CONTACTO

LinkedIn: Inés Urdaniz

Intagram: Coachinesurdaniz

por CEDOC