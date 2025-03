"La dependencia emocional es una adicción, pero se puede superar” por Lic. Luciana Quiroga

¿Qué es la dependencia emocional?

"Es una condición en la que una persona cede el control de su vida a otro, permitiendo que influya masivamente en sus decisiones y emociones. Es como una adicción: la persona cree que el otro tiene algo que a ella/el le falta, y desde esa carencia construye su vínculo", explica Quiroga.

¿Cómo descubrió que esta problemática requería atención especial?

"Durante años trabajé con pacientes en tratamiento por adicciones a sustancias, pero en el consultorio comencé a observar un fenómeno recurrente: cada vez más personas llegaban con una adicción diferente, la adicción a personas. Comprendí que la independencia emocional es un camino de reconstrucción interna, porque hay partes del ser que han sido cedidas al otro."

¿Cuáles son los primeros pasos para salir de la dependencia emocional?

"El primer paso es tomar conciencia y hacerse una pregunta fundamental: ‘¿Esto es realmente lo que quiero?’ En la mayoría de los casos, la respuesta es un “no”. Luego, es clave pedir ayuda profesional, porque salir de una relación de dependencia genera un síndrome de abstinencia similar al de cualquier otra adicción. El proceso terapéutico ayuda a sostener nuevos hábitos de vinculación y a construir una identidad emocional independiente."

Luciana Quiroga lleva su conocimiento a distintos espacios con un objetivo claro: generar conciencia. "Día a día veo cómo muchas personas viven en angustia, confusión, maltrato o abuso emocional y no logran entender qué les sucede. Algunos se avergüenzan y expresan frases como: ‘No entiendo cómo llegué a esta situación’ o ‘No sé por qué no puedo irme si sé que me hace daño’."

Sus conferencias buscan visibilizar el abuso emocional, mostrar sus diferentes formas y brindar herramientas para recuperar la autonomía afectiva. "Mi objetivo es enseñar a vivir bien, con paz y salud mental. Por eso, he desarrollado un método propio para ayudar a construir la independencia emocional y evitar que las personas sigan permutando su bienestar por relaciones dañinas".

Luciana Quiroga invita a reflexionar: "Si no eres dueño de tus emociones, alguien más lo será por ti. La clave es recuperar el poder sobre uno mismo".

CONTACTOS

Lic. Luciana Quiroga MP 709

+54 9 2646734654

San Juan

por CEDOC