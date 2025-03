El mito del amor romántico: Cómo nos aleja del amor verdadero, por María Stella De Luca de MS Coaching.

Vivimos en una sociedad que ha idealizado el amor romántico. Desde cuentos infantiles hasta películas de Hollywood, el amor se presenta como una experiencia mágica, perfecta y eterna. Se nos enseña que existe "la media naranja", esa persona ideal que nos completará y con quien viviremos felices para siempre. Sin embargo, esta visión puede alejarnos del verdadero amor y, paradójicamente, generar frustración y sufrimiento.

El problema del mito del amor romántico es que crea expectativas poco realistas. Nos hace creer que una relación perfecta no requiere esfuerzo, que el amor verdadero no tiene conflictos y que cualquier dificultad significa que "no era la persona indicada". Esta narrativa nos prepara para el desengaño, ya que las relaciones humanas, por naturaleza, son imperfectas y requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, conciencia, nos cuenta María Stella.

El amor consciente propone una perspectiva diferente: entender que no necesitamos que alguien nos complete, porque ya somos seres completos. En lugar de buscar a la pareja perfecta, se trata de construir una relación auténtica basada en la aceptación, el respeto mutuo y el crecimiento compartido. Esto implica reconocer que la otra persona es un ser humano con virtudes, pero también con defectos, y aprender a amar desde esa verdad.

Otro aspecto clave del amor consciente es soltar las fantasías de que el otro será responsable de nuestra felicidad. Muchas veces, depositamos en nuestra pareja la tarea de llenar vacíos emocionales que en realidad solo nosotros podemos sanar. Esta expectativa no solo es injusta, sino que puede convertirse en una fuente de conflicto constante.

Romper con el mito del amor romántico no significa renunciar a la ilusión o a la pasión, sino abrazar una forma de amar más realista y enriquecedora. Es un amor que nos invita a ser honestos con nosotros mismos y con el otro, a construir relaciones desde la autenticidad y no desde la idealización.

El amor verdadero no es perfecto, pero tampoco necesita serlo. Es una construcción consciente que se nutre del respeto mutuo, la comunicación y el compromiso. Al abandonar la búsqueda de una fantasía inalcanzable, descubrimos que el amor más valioso es aquel que se construye día a día, con nuestras imperfecciones y nuestra humanidad.

Pagina web: https://mscoaching.ar/

Cel: +54-9-11 5060-4197

Email: [email protected]

Redes sociales:

https://www.linkedin.com/company/mscoaching-ar

https://ar.linkedin.com/in/msdeluca

https://www.instagram.com/mscoaching.ar/

https://www.facebook.com/mscoaching.ar

por CEDOC