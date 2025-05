Las reglas de oro en la empresa familiar: porque en familia, mejor con GPS…

En toda familia hay ciertas “reglas no escritas”. Como no tocar el control remoto cuando papá mira fútbol, o no hablar de política en la sobremesa si está la tía Marta. Pero cuando la familia, además de compartir domingos de ravioles, comparte una empresa… las reglas necesitan algo más que la memoria colectiva. Necesitan estar escritas, claras y, sobre todo, acordadas.