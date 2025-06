¿Y si tu empresa pudiera sentir como una persona?

En un mundo donde las empresas buscan parecerse a otras, Grupo Alina propone otra cosa: descubrir quién sos y contarlo con todas tus voces.

Branding, diseño web, redes sociales, fotografía, marketing… pero con alma

A simple vista, Grupo Alina ofrece servicios de branding, diseño gráfico, desarrollo web, gestión de redes sociales, campañas de marketing y fotografía profesional. Pero lo que realmente entrega no figura en los contratos: un acompañamiento creativo profundo, donde cada decisión visual o estratégica nace de una escucha real.

No diseñan sólo lo que se ve. Diseñan cómo se siente una marca.

Su abordaje integral permite trabajar la identidad desde múltiples dimensiones: visual, digital, narrativa y emocional. Desde una sesión de fotos hasta una web, desde un logo hasta una estrategia de contenidos, todo responde a una misma pregunta: ¿quién sos y cómo querés que te vean?

Más que una agencia: una aliada de largo plazo

Grupo Alina no trabaja con cualquiera. No por exclusividad, sino por coherencia. Acompañan a marcas que se toman en serio su historia, su ética y su visión. Ya sea un emprendimiento que recién comienza o una empresa consolidada que busca rediseñarse, el vínculo que se crea es profundo y genuino.

Porque el diseño no es un archivo que se entrega. Es una relación que se construye.

El diseño no tiene que gritar, tiene que decir

En Grupo Alina no se trabaja desde lo superficial. Cada color tiene una intención. Cada publicación tiene una estrategia. Cada sesión de fotos busca reflejar la identidad real del cliente, no solo generar likes. No siguen plantillas; crean desde cero.

Creen que una marca bien diseñada no necesita venderse todo el tiempo. Simplemente conecta, emociona, se recuerda.

¿Por qué no puede parecerse a nadie, si no a vos?

Inspirarse en los gigantes como Google o Apple es válido, pero la propuesta de Grupo Alina es distinta: no busques parecerte a nadie más. Descubrí tu voz, tu historia, tu forma única de impactar.

Porque el diferencial más potente no es una promesa de marketing: es tu verdad comunicada con honestidad.

Diseñar marcas humanas en un mundo automatizado

Hoy las marcas luchan por atención en un océano de contenido vacío. Grupo Alina demuestra que hay otra forma de construir: desde lo humano, lo estético y lo emocional.

¿Querés que tu marca tenga una identidad visual? Ellos la crean.

¿Querés contenido real y poderoso para redes sociales? Lo gestionan.

¿Querés una web que respire tu esencia? La desarrollan.

¿Querés imágenes que digan más que mil palabras? Las producen.

¿Querés que tu empresa tenga un plan de marketing con propósito? Lo diseñan. ¿Querés que tu empresa tenga alma? Lo hacen posible.

Y entonces, tu empresa no solo tendrá presencia.

Tendrá voz. Y latido.

Datos de contacto:

Página web: www.grupoalina.com

Instagram: grupoalina

Numero de telefono: 2993255302