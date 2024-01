Luz Marina Kaplan y su proyecto “El Hilo Rojo”

Según la artista, el proyecto surgió de una serie de casualidades que la llevaron a crear la primera obra de la serie, que le dio el nombre al proyecto. La leyenda del hilo rojo del destino es una antigua leyenda asiática que afirma que dos personas pueden estar predestinadas a estar juntas, sin importar el tiempo y las circunstancias. De cada meñique de esas personas sale un hilo rojo invisible que las une.

¿Qué te inspiró a crear este proyecto y cómo elegiste el título “El Hilo Rojo”?

El logro de este proyecto fue la consecuencia de muchas casualidades que convergieron dándole vida a la primera obra de la serie que se dió en llamar Hilo Rojo. A partir de ciertos colores y elementos compositivos que quería que tuviera la obra se fue dando la búsqueda de sentido junto con la materialidad.

La leyenda del Hilo Rojo del destino trata sobre una antigua leyenda asiática que afirma que dos personas pueden estar predestinadas a estar juntas, sin importar el tiempo y las circunstancias. De cada meñique de esas personas sale un hilo rojo invisible que las une. Desde mi lectura le implicó una visión más espiritual y que va más allá del amor romántico. En mi serie, el hilo rojo conecta distintas personas que entran y salen de la vida pero que dejan una huella o una enseñanza y de esa manera nos conectan con el todo que abarca la propia historia.

¿Qué técnicas y materiales utilizaste para crear las obras de este proyecto y qué significado tienen para ti?

Básicamente seguí trabajando con tintas que es lo que más me gusta para dar cuerpo a mis líneas curvas. Pero en este caso exploré un poco también con la técnica de collage. Era algo que quería introducir hace bastante a mi obra y me parece que le suma y le da un carácter especial a la totalidad de la serie, si bien no todas las obras de la misma tienen este elemento distintivo.

¿Qué mensaje o sensación quieres transmitir al público con este proyecto y cómo esperas que reaccionen ante él?

El conjunto de la obra es un tema que nos atraviesa a todos a lo largo de la vida. La serie son alrededor de 10 obras que hablan sobre distintos momentos que pueden atravesar una relación. Encuentro, herida, compromiso, etc Son algunos de los títulos de las obras que la conforman. Es una serie que habla sobre la naturaleza humana.

¿Qué desafíos o dificultades enfrentaste durante el proceso creativo de este proyecto y cómo los superaste?

Durante el proceso creativo de este proyecto me enfrenté al desafío de encontrar la armonía entre la conceptualización abstracta de mis obras y la necesidad de transmitir este mensaje. Pero gracias a la dedicación que le puse a la fase de investigación y cierta retroalimentación que recibí de parte de colegas y la audiencia en mis redes, pude sortear esa traba en la interpretación final de las mismas.Creo que el proceso creativo se vió muy enriquecido de esta manera y también aportó en el logro de una obra con una mayor conexión emocional en cada pieza.

La artista también comentó que el proceso creativo de este proyecto le permitió desarrollar su visión artística y soltar la idea de literalidad, dejando que las líneas hablen por sí solas y que el espectador recupere su libre interpretación.

“Esto se da en simultáneo con cierta apertura espiritual que está ocurriendo en la búsqueda de una obra cada vez más orgánica y en consonancia con la naturaleza”, afirmó Kaplan.

Instagram: @luzmarinakaplan

por CEDOC