La obra de Romina Graziani

Aparentemente estas apreciaciones parecieran no definir a la misma persona.

Sin embargo, estas oposiciones son las que podrían describir la obra de la Artista Plástica Romina Graziani.

Intuitiva nata, la Artista transita por el amplio mundo de la pintura de manera lúdica, en la que la espontaneidad de sus texturas y gestos se conjugan con una sólida estructura de base que sostiene y equilibra su amplia obra.

Pintora de temperamento, emocional y sensible, Romina nos propone un recorrido por su vasto mundo de imágenes en la que la libertad de la textura y el color son protagonistas indiscutidos que nos invitan a recorrer su enérgico mundo personal.

- Has expuesto en una gran cantidad de galerías tanto en Argentina como en el extranjero. ¿Podrías compartir alguna experiencia memorable de alguna de estas exposiciones y tu última experiencia en la semana del arte de Miami 2023?

Esta semana del arte en Miami expuse en dos galerías de Miami y fue realmente increíble. Es por lejos mi semana favorita, tuve el privilegio de poder participar en Colour Sense Project ubicada en una zona que está creciendo mucho en ámbito del arte, donde están abriendo varias nuevas galerías. Allí expuse la serie náutica y la muestra estará hasta fin de mes, Por otra parte participe con dos obras en la galería de Cariana Kemelmajer Gallery en Miami Lakes, una lindísima zona al norte de Miami.

Tengo realizadas en Argentina varias muestras, muchas de ellas en los Gallery Night de Buenos Aires, que es un recorrido cultural que nació en el año 2001. En ellas, las galerías y espacios de arte de la ciudad de Buenos Aires abren sus puertas y se pueden ver tanto artistas consagrados como tambiéndescubrir nuevos talentos.

También expuse en varias galerías, como Juana de Arte en Martínez pcia. de Buenos Aires, también en el Centro Cultural de Pilar, en Carlos Keen, en la feria del Libro de Pilar, en el Hotel Dazzler, en Bullary en San Isidro, Recoleta Club del Bridge, En el concurso de la cooperativa Telviso del partido de Pilar, entre otras. En el exterior expuse en Spectrum, en la semana del arte en Miami 2021 y en Italia en una muestra inspirada en la mujer “Arte e Donna”, Museo Diocesano e Capitolare di Terni, donde me otorgaron una mención especial

¿Cómo describirías tu estilo artístico y qué te inspira a crear obras que recuerdan escenas navales en acrílico?

Desde muy chica me gusto la náutica, el agua, navegar: es algo que actualmente me sigue gustando, el agua me trasmite algo especial y fue mi inspiración para muchas de mis obras, tanto náuticas como abstractas. La abstracción me resulta increíblemente interesante al momento del cierre de la obra, que es cuando el observador se para frente a ella, ya que no se representa la realidad tal cual es, no es algo concreto, no es algo conocido, sino que se propone una nueva realidad que es re interpretada por quien la observa y ésta puede cambiar tantas veces como observadores la contemplen. Esto me genera libertad, me divierte, me intriga, me genera expectativas y al mismo tiempo sorprende. En la abstracción no me siento sujeta a que sea fiel a esta realidad y así me permite jugar con la subjetividad en toda su totalidad.

por CEDOC