Enseñar desde la fuente ¿posibilidad o necesidad?

Los proyectos educativos para el Nivel Inicial, para niños de 2 a 5 años, están diseñados cada vez con una mayor carga de objetivos y contenidos. Es claro y entendible que el fin de estos es asegurar que los alumnos adquieran herramientas amplias, variadas y sólidas en diversas áreas para enfrentar su vida adulta. Mi gran interrogante es: ¿La manera en que los docentes enseñan se alinea con la fuente de los niños? A veces pareciera que nos olvidamos de que los alumnos en edades preescolares tienen que aprender como niños y no como adultos.

Aún me resuena mi propia voz cuando me encontraba en las salas junto a niños de 2, 3, 4 o 5 años y me preguntaba: ¿En qué momento juegan estos chicos? ¿En qué momento se relajan? ¿En qué momento se escuchan? ¿En qué momento aprenden de sí mismos? ¿Cuándo y de qué manera llega ese tiempo tan importante para su desarrollo personal, holístico y humano?

Aunque de manera ocasional hallaba espacio para el juego libre, este parecía estar cronometrado. Los encuentros de reflexión también eran acotados, y las rondas poco distendidas. Veía en ciertas oportunidades como los niños abordaban de forma muy natural temas que yo consideraba esenciales en aquel momento, y que debido a la falta de tiempo para cumplir con la currícula, quedaban a menudo desplazados.

Las dinámicas muchas veces me recordaban a la forma que tienen los adultos de aprender y no a la de los niños.

¿Qué es para mí aprender como niño? Para mí implica que el adulto esté en sintonía con la esencia propia de la infancia, para que el pequeño logre determinado aprendizaje de una forma acorde a esa edad. Es conectarse con la fuente de espontaneidad y alegría, explorar la curiosidad de manera natural, aprovechar la energía corporal, sensorial y emocional como medio para alcanzar el fin educativo. Aprender como niño implica disfrutar del tiempo libre, descubrir su creatividad innata y particular en estas edades y asimilar conocimiento, permitirse cometer errores como parte del proceso y avanzar desde la autenticidad de ser un niño. En resumen, aprender como niño implica abrazar y responder al aprendizaje desde la perspectiva única y genuina de ser un niño.

Al poner en acción el proyecto educativo DAL, decidí impulsarlo enseñando desde esta fuente, donde tanto mi extensa experiencia en el campo de trabajo con niños en edades tempranas, como diversas investigaciones actuales, evidencian que de esta manera se obtienen los mejores resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje; abarcando aspectos tanto de desarrollo personal como académico, ya sea en la adquisición de un nuevo idioma u otros tipos de aprendizaje.

Entonces pensar en una educación desde la fuente para mí es hoy una necesidad imperiosa a la que dirijo toda mi atención y energía para expandirla y agregar valor en este proceso a docentes y a niños

