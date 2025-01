Mariela Aguilera: El fascinante mundo de las empresas familiares

Lo que distingue principalmente a las empresas familiares de otras organizaciones es la superposición entre tres sistemas: la familia, la propiedad y la empresa. Esta interrelación genera una complejidad particular, ya que las decisiones empresariales no solo están influenciadas por objetivos económicos y estratégicos, sino también por la historia familiar, los vínculos emocionales y las dinámicas interpersonales. Mientras que en las empresas no familiares las decisiones suelen ser más racionales y basadas exclusivamente en el desempeño financiero, en las empresas familiares las emociones juegan un rol central.

Las emociones, de hecho, son un factor determinante en la gestión de estas empresas. La historia compartida, los roles familiares y los conflictos no resueltos pueden interferir con la toma de decisiones y la gestión eficiente. Por ejemplo, he trabajado con una empresa en la que dos hermanos, herederos del legado familiar, no lograban acordar una estrategia de expansión por antiguos resentimientos personales. A través de un proceso de coaching sistémico, logramos abrir un espacio de diálogo donde pudieron separar los conflictos personales de las necesidades del negocio, alcanzando finalmente un acuerdo que permitió el crecimiento de la empresa sin poner en riesgo la relación familiar.

Para prevenir conflictos familiares en el ámbito laboral, considero esenciales varias herramientas. En primer lugar, la implementación de un protocolo familiar es fundamental. Este documento establece las reglas del juego en cuanto a la sucesión, la incorporación de familiares a la empresa, la distribución de beneficios y la resolución de conflictos. Otra herramienta clave es la formación en habilidades de comunicación y gestión emocional, ya que permite a los miembros de la familia expresar sus inquietudes y expectativas de manera constructiva. Además, la organización de la gestión, los procesos y contar con un manual de puestos y funciones como soporte resulta fundamental para prevenir malentendidos y conflictos. Finalmente, la incorporación de espacios de mediación y coaching externo facilita la resolución de tensiones antes de que escalen a un nivel crítico. También considero fundamental trabajar incluso cuál va a ser la puerta de salida cuando las relaciones dentro de la empresa no son óptimas, para preservar de ese modo las relaciones familiares.

Adaptarse a los cambios en las dinámicas familiares y del mercado es otro desafío constante. Las familias evolucionan, nuevos miembros se incorporan, otros se retiran, y esto impacta directamente en la estructura y la gestión del negocio. Asimismo, los mercados cambian a un ritmo acelerado, exigiendo innovación y flexibilidad. En mi práctica, utilizo herramientas de Agile Coaching y Team Coaching para acompañar a las empresas familiares a adoptar una mentalidad de mejora continua, promoviendo la adaptabilidad y la apertura al cambio. Esto no solo fortalece la empresa, sino que también fomenta una cultura familiar más resiliente y colaborativa.

Trabajo tanto de forma presencial como a distancia, adaptándome a las necesidades de cada empresa y familia. A futuro, mi sueño es continuar contribuyendo al desarrollo sostenible de las empresas familiares en todo el país, ayudándolas a trascender generaciones con éxito y armonía. Aspiro a seguir formando líderes familiares conscientes de la importancia de la comunicación, la profesionalización y el cuidado de los vínculos, contribuyendo al bienestar tanto de las empresas como de las familias que las sostienen. Porque cuando una empresa familiar prospera, no solo beneficia a quienes la integran, sino también a toda la comunidad que la rodea. Mi compromiso es seguir siendo una guía y un puente hacia ese futuro sostenible y armónico.Mariela del Valle Aguilera

por CEDOC